Etterfølgeren til Philips testvinnende dampstrykejern

Nå er oppfølgeren til Philips testvinner GC2988 PowerLife dampstrykejern her! For perfekt resultat dag etter dag behøver du et strykejern du kan stole på. Med SteamGlide-strylesålen, som er motstandskraftig mot riper, et konstantog rikelig damputslipp samt innebygd avkalking gir dette høykvalitets-strykejernet deg en ytelse som varer lenge. Se alle fordeler