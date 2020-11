Ladebasen lader strykejernet på under seks sekunder

Den smarte og kompakte ladebasen gir deg kraftig trådløs dampytelse. Nyt full bevegelsesfrihet uten å endre måten du stryker på. Strykejernet lades på den smarte og kompakte ladebasen mens du legger til plagget. Dampytelsen sikres ved at den smarte ladebasen tenner en gul lampe når strykejernet må lades, og sørger for at det er fulladet på under seks sekunder. Den blå lampen viser at strykejernet er klart til bruk.