LED-munnstykke avslører skjult støv og rengjør i dybden

Med den smarte gulvbelysningen kan LED-munnstykket TriActive avsløre skjult støv, slik at du ikke overser noe som helst når du støvsuger. Munnstykket er også utstyrt med en gummiflik uten børste som gjør at du kan støvsuge uten at for eksempel hår blir viklet inn og setter seg fast. Den flate formen gjør at den ligger flatt og hjelper deg med å komme til på enda større områder.