Nye 3-i-1 TriActiveMax-munnstykket maksimerer oppsamling av støv

TriActiveMax-munnstykket med 3-i-1 rengjøring ligger tett mot gulvet for å få maksimalt oppsamling av støv. 1) Det åpner enkelt teppet med den spesialutformede sålen for å fjerne støv dypt nede. 2) Det suger opp store ting med en større åpning foran 3) Det feier opp støv og smuss tett inntil møbler og vegger med sine to sidebørster.