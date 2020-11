Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

Den unike AirflowMax-teknologien sørger for å opprettholde den kraftige sugeeffekten*, slik at posen kan brukes til den er helt full. Teknologien er basert på tre elementer som utnyttes på best mulig måte: 1) En unik ribbeprofil i støvkammeret som gir best mulig luftstrøm rundt støvsugerposen og sørger for at hele posen fylles. 2) Spesialutformet støvbeholder som gjør at støvsugerposen foldes jevnt ut. 3) Høykvalitets fiberstrukturer i støvsugerposen tettes ikke, men absorberer støvet uten å blokkere porene. Dermed minsker ikke sugeeffekten.