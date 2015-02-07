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Utgått
Energieffektivitet i klasse B
TriActive-munnstykke
Støvkammeret på 3 l maksimaliser potensialet til s-bag Classic-støvposen, og sikrer dermed langvarig ytelse.
Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er komfortabelt å bruke og bære. Det todelte teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket høyde.
Dette ergonomisk utformede håndtaket er praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på steder der det er vanskelig å komme til.
4.2
av 5
53
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Huiz
07/02/2015
Sverige
Good performance with affordable price
it is a very good vacuum cleaner. It cleans the floor thoroughly. the noise is acceptable. In sum, it worth the price.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Klass A i dammupptagning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Klass A i dammupptagning
Pfau
23/12/2014
Deutschland
Staubsauger Philips Power Life FC8322/09
Ein sehr guter Staubsauger in der Leistungsklasse von 750 Watt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel
princesspoly
26/04/2020
France
Ce produit est excellent !
puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac