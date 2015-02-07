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  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
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  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse

Utgått

PowerLifeKlasse A i støvoppsamling

FC8322/09

4.2
| (53) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Komplett ytelse
Nye Philips PowerLife gir deg komplett rengjøringsytelse takket være det unike TriActive-munnstykket, som er utformet for best mulig støvfjerning.
Se alle fordeler

Mindre energiforbruk

Komplett ytelse

  • Energieffektivitet i klasse B

  • TriActive-munnstykke

Støvkammer på 3 l og s-bag for langvarig ytelse

Støvkammer på 3 l og s-bag for langvarig ytelse

Støvkammeret på 3 l maksimaliser potensialet til s-bag Classic-støvposen, og sikrer dermed langvarig ytelse.

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium

Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er komfortabelt å bruke og bære. Det todelte teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket høyde.

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Dette ergonomisk utformede håndtaket er praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på steder der det er vanskelig å komme til.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

av 5

53

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

1

07/02/2015

Sverige

Sverige

Good performance with affordable price

it is a very good vacuum cleaner. It cleans the floor thoroughly. the noise is acceptable. In sum, it worth the price.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Klass A i dammupptagning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Klass A i dammupptagning

23/12/2014

Deutschland

Deutschland

Staubsauger Philips Power Life FC8322/09

Ein sehr guter Staubsauger in der Leistungsklasse von 750 Watt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel

26/04/2020

France

France

Ce produit est excellent !

puissance, durabilité, bonne qualité du matériau, excellent rapport qualité prix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife FC8322/09 Aspirateur avec sac

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.