Holdbar og hygienisk plastboks

Den skreddersydde oppbevaringsboksen har et rom til oppbevaring av slangen, og den har en skuff til oppbevaring av munnstykket, røret og tilbehør over støvsugeren. Annet rengjøringsutstyr som kluter, spray osv. kan også oppbevares i boksen. Boksen har et flatt lokk som gjør det mulig å stable andre ting oppå den.