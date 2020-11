Virvlende luftstrøm og 2-trinns filtreringssystem

Den virvlende luftstrømmen til Philips MiniVac holder skitten inne og roterer for å sikre optimal, høy sugeevne og en varig rengjøringsytelse. Filtreringssystemet i to trinn sikrer at skitten ikke slipper ut igjen når den først er inne. Det første filteret blokkerer det meste av skitten, mens det andre foldede filteret fanger de finere støvpartiklene.