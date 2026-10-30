ITD support extrusion
ITD support extrusion consists of tapped strips; cover cap top;
strain relief bottom; cable duct and strain relief side mounted;
cover strips.
ITD support extrusion L 320mm, ITD part no. TS 6006.1
max. load: 35kg / 77 lbs
ITD support extrusion L 640mm, ITD part no. TS 6001.1
max. load: 50kg / 110 lbs
ITD support extrusion L 960mm, ITD part no. TS 6002.1
max. load: 100kg / 220 lbs
ITD support extrusion L 1280mm, ITD part no. TS 6003.1
max. load: 125kg / 275 lbs
ITD support extrusion L 1600mm, ITD part no. TS 6004.1
max. load: 150kg / 330 lbs
ITD support extrusion L 1920mm, ITD part no. TS 6005.1
max. load: 150kg / 330 lbs