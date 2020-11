Rammen med stropper isolerer underbenene

Den stive rammen og stroppene holder underbenet i balanse når pasienten ikke klarer å opprettholde sikker balanse. Pasienter kan derfor trene uten at foten sklir av en pedal eller et ben faller ut på siden av treningsutstyret. Dette utstyret er montert direkte og sikkert på pedaler på en sofastepper (recumbent stepper). Tilbehøret plasseres på pasienten rett under kneet for å eliminere belastningen på kneet.