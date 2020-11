Juster lengden på krankarmene slik at de passer til mobiliteten

For å kunne hjelpe pasienter med begrenset mobilitet eller med skader, kan pedalene flyttes opp og ned langs krankarmene slik at sykkelen passer til en bevegelse på bare 15 grader. Lave gradtall resulterer i mindre sirkulære bevegelser i underkroppen, slik at pasienten kan fullføre en full rotasjon på 360 grader under rehabilitering. De justerbare krankarmene er indeksert med en skala som viser forbedring i mobiliteten og muliggjør en nøyaktig repetisjon av treningen.