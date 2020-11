Motorene skaper en plattform for gange i oppover- og nedoverbakke

Med to løftemotorer – én foran og én bak – kan helsepersonell skape oppover- og nedoverbakker for pasientene. En overhengende sele kan brukes for å gjøre treningen lettere for pasienten. Denne typen trening gjør det mulig å trene bevegelighet i underkroppen uten at pasienter bærer hele kroppsvekten sin på tredemøllen. Planet kan heves for lette treningsøvelser.