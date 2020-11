Oppretthold ønsket puls

Pulsbasert programmering kan utføres med et tastetrykk. Helsepersonell kan velge et spesifikt pulsintervall for pasienten - programmet justerer deretter hastigheten og helningen slik at pulsen holder seg innenfor ønsket område. Flere forhåndsinnstilte programmer gir brukere muligheten for å velge hvilken type trening de ønsker.