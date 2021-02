Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring

Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare FlexCare Platinum hjelper deg med å få friskere tannkjøtt på to uker. Den fjerner inntil 7 ganger mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste. Trykksensoren sier ifra når du pusser for hardt. Det lange, smale børstehodet kommer enkelt til selv lengst bak i munnen. Prøv i 60 dager!



”Nye Philips Sonicare FlexCare Platinum er ingen vanlig tannbørste. Den er tannbørstenes Bugatti Veyron,” skriver Paul Davies i den britiske avisen Telegraph. "The brushed stainless stell looks expensive", skriver The Chick Geek. Se alle fordeler