Komplett signage-løsning som er klar til bruk

Du har allerede en kontor-PC med PowerPoint, du har et digitalkamera med et PC-program til å håndtere bilder og videoer sammen med Philips BDLx231Cx/00-serien av signagevisning. Nå trenger du én ekstra enhet for virkelig å starte digital signage i butikken eller avdelingen. Easy Advertiser er en komplett pakke som består av en USB-pinne på 1 GB, alle kabler, en brakett og et Smartcard med moderne elektronikk som lar deg spille av innhold fra USB, som du har laget med det medfølgende PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Installer kortet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.