Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Public Signage-kort

      CRD01/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Easy Advertiser

      Enkelt og frittstående mediereklamekort som fungerer sammen med våre profesjonelle signage-monitorer, for å planlegge medieinnhold. Sammen med EA Publisher kan du lage ditt eget innhold og planlegge lysbildefremvisninger og filmer for 24 timer i døgnet.

      Se alle fordeler

      Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig

      Lignende produkter

      Se alle Ikke tilordnet

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      Public Signage-kort
      - {discount-value}

      Public Signage-kort

      total

      recurring payment

      Easy Advertiser

      Den perfekte enkle signage-løsningen

      • Easy Advertiser

      Komplett signage-løsning som er klar til bruk

      Du har allerede en kontor-PC med PowerPoint, du har et digitalkamera med et PC-program til å håndtere bilder og videoer sammen med Philips BDLx231Cx/00-serien av signagevisning. Nå trenger du én ekstra enhet for virkelig å starte digital signage i butikken eller avdelingen. Easy Advertiser er en komplett pakke som består av en USB-pinne på 1 GB, alle kabler, en brakett og et Smartcard med moderne elektronikk som lar deg spille av innhold fra USB, som du har laget med det medfølgende PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Installer kortet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

      PC-program som er enkelt å bruke, til å håndtere innhold

      Når du lager innhold til reklame eller bedriftskommunikasjon selv, ønsker du å bruke standardverktøyene du allerede har, sammen med et enkelt publiseringsprogram. Easy Advertiser Publisher er et Windows-program som kan importere lysbilder fra MS PowerPoint, JPEG-bilder og filmer i MPEG-format. Programmet hjelper deg med å planlegge visning av det riktige innholdet i 24 timer. Syklusen er enkel: lag innhold, importer innhold, planlegg innhold, publiser innhold ved å lagre det til en USB-masselagringsenhet

      Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

      Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

      Det trengs ingen Internett-installasjon eller -tilkobling

      Dette er en frittstående produkt som er enkelt å installere til dine offentlige signage-aktiviteter, uten upraktiske abonnementer og andre installeringsaktiviteter. Produktet spiller av innhold fra en USB-masselagringsenhet, du trenger ikke Internett. Du lagrer innhold på USB-masselagringsenheten via det medfølgende PC-programmet fra kontor- eller hjemme-PCen, kobler enheten til kortet som er installert på displayet, og det begynner å spille.

      Kombiner MS PowerPoint-lysbilder, bilder og video

      Du ønsker full kreativ frihet ved å blande bilder fra digitalkameraet, MS PowerPoint-lysbilder og filmer (opptil 720p høydefinisjon) som du laget når som helst tidligere. Med Easy Advertiser kan du blande og føye sammen elementer for å påvirke publikum maksimalt

      Planlegg det du vil – når du vil

      Du kan fritt planlegge det riktige innholdet til riktig tid fordelt på 24 timer for å imøtekomme informasjonsbehovet til kundene dine. Opprett ett eller flere tidspunkter med PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Dra og slipp innholdet til det riktige tidspunktet. Eksporter til en USB-masselagringsenhet via dette programmet, sett USB-enheten i kortet og presentasjonen starter som planlagt

      Autostandby når det ikke er noen aktive tidsplaner

      Når det ikke er planlagt noe innhold på det offentlige signagedisplayet, skal det gå over i standby slik at du sparer – både miljøet og på strømregningen. Med fjernkontrollen kan du alltid overstyre denne tilstanden og bruke displayet til andre formål, for eksempel DVD-avspilling

      Få det beste ut av skjermen din, og vis 720p HD-video

      De skarpeste og flotteste videoene gjør størst inntrykk på kundene dine. All MPEG2 HD (høydefinisjon) 720p-video i god kvalitet som er eksportert til en USB-masselagringsenhet via PC-programmet, spilles av klart og tydelig og uten hakking eller andre forvrengninger

      Én fjernkontroll til alt

      Fjernkontrollen som følger med displayet, fungerer sømløst med programmet. Du kan kontrollere alle funksjonene

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilkoblingsmuligheter

        USB
        USB 2.0 x 1
        Andre tilkoblinger
        HDMI

      • Anvendelighet

        Juridiske godkjenninger
        • CE-merket
        • RoHS
        • C-Tick
        Klokke
        24/12-timersdisplay
        Språk, brukergrensesnitt
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Spansk
        • Italiensk

      • Multimedieprogrammer

        Avspillingsforbedring
        • Bildefremvisning
        • Lysbilde- og filmfremvisning
        • Valgbare visningsintervaller
        Avspillingsformater
        • JPEG (24-bit farge ikke-prog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Avspillingsmodus
        • 24-timers innholdsplanlegging
        • Autostandby
        • Manuell avspilling
        • Spill av alt innhold kontinuerlig

      • PC-programvare

        Innholdsstyring
        • Opprett 24-timers innholdsplan
        • Opprett flere lysbildefremvisninger
        • Roter bildet
        • Miniatyrbildevisning
        • Filmstripevisning
        • Publiser planleggingsfiler til USB.
        Støttet filformat
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Støttede operativsystemer
        Windows XP

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Hurtigstartveiledning
        • CD-ROM med programvare + håndbok
        • Garantibevis
        • 1 GB USB-flashstasjon
        • Plastdeksel
        • HDMI-kabel
        • Ekstern strømadapter
        • Monteringsbrakett for strømforsyning
        Ekstrautstyr
        • VESA-adapterplate BM04211
        • Fleksibel veggmontering BM02212
        • Takmontering BM01311
        • Takplate BM1321
        • Forlengelsesrør 150 cm BM01711
        • Forlengelsesrør 150 cm BM01811
        • Forlengelsesrør 80 cm BM01611

      • Beslektede produkter

        Kompatibel med
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Hurtigstartveiledning
      • CD-ROM med programvare + håndbok
      • Garantibevis
      • 1 GB USB-flashstasjon
      • Plastdeksel
      • HDMI-kabel
      • Ekstern strømadapter
      • Monteringsbrakett for strømforsyning
      • Valgfritt tilbehør: VESA-adapterplate BM04211
      • Valgfritt tilbehør: Fleksibel veggmontering BM02212
      • Valgfritt tilbehør: Takmontering BM01311
      • Valgfritt tilbehør: Takplate BM1321
      • Valgfritt tilbehør: Forlengelsesrør 150 cm BM01711
      • Valgfritt tilbehør: Forlengelsesrør 150 cm BM01811
      • Valgfritt tilbehør: Forlengelsesrør 80 cm BM01611
      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.