Enkelt og frittstående mediereklamekort som fungerer sammen med våre profesjonelle signage-monitorer, for å planlegge medieinnhold. Sammen med EA Publisher kan du lage ditt eget innhold og planlegge lysbildefremvisninger og filmer for 24 timer i døgnet.
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Easy Advertiser
Den perfekte enkle signage-løsningen
Easy Advertiser
Komplett signage-løsning som er klar til bruk
Du har allerede en kontor-PC med PowerPoint, du har et digitalkamera med et PC-program til å håndtere bilder og videoer sammen med Philips BDLx231Cx/00-serien av signagevisning. Nå trenger du én ekstra enhet for virkelig å starte digital signage i butikken eller avdelingen. Easy Advertiser er en komplett pakke som består av en USB-pinne på 1 GB, alle kabler, en brakett og et Smartcard med moderne elektronikk som lar deg spille av innhold fra USB, som du har laget med det medfølgende PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Installer kortet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
PC-program som er enkelt å bruke, til å håndtere innhold
Når du lager innhold til reklame eller bedriftskommunikasjon selv, ønsker du å bruke standardverktøyene du allerede har, sammen med et enkelt publiseringsprogram. Easy Advertiser Publisher er et Windows-program som kan importere lysbilder fra MS PowerPoint, JPEG-bilder og filmer i MPEG-format. Programmet hjelper deg med å planlegge visning av det riktige innholdet i 24 timer. Syklusen er enkel: lag innhold, importer innhold, planlegg innhold, publiser innhold ved å lagre det til en USB-masselagringsenhet
Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.
Det trengs ingen Internett-installasjon eller -tilkobling
Dette er en frittstående produkt som er enkelt å installere til dine offentlige signage-aktiviteter, uten upraktiske abonnementer og andre installeringsaktiviteter. Produktet spiller av innhold fra en USB-masselagringsenhet, du trenger ikke Internett. Du lagrer innhold på USB-masselagringsenheten via det medfølgende PC-programmet fra kontor- eller hjemme-PCen, kobler enheten til kortet som er installert på displayet, og det begynner å spille.
Kombiner MS PowerPoint-lysbilder, bilder og video
Du ønsker full kreativ frihet ved å blande bilder fra digitalkameraet, MS PowerPoint-lysbilder og filmer (opptil 720p høydefinisjon) som du laget når som helst tidligere. Med Easy Advertiser kan du blande og føye sammen elementer for å påvirke publikum maksimalt
Planlegg det du vil – når du vil
Du kan fritt planlegge det riktige innholdet til riktig tid fordelt på 24 timer for å imøtekomme informasjonsbehovet til kundene dine. Opprett ett eller flere tidspunkter med PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Dra og slipp innholdet til det riktige tidspunktet. Eksporter til en USB-masselagringsenhet via dette programmet, sett USB-enheten i kortet og presentasjonen starter som planlagt
Autostandby når det ikke er noen aktive tidsplaner
Når det ikke er planlagt noe innhold på det offentlige signagedisplayet, skal det gå over i standby slik at du sparer – både miljøet og på strømregningen. Med fjernkontrollen kan du alltid overstyre denne tilstanden og bruke displayet til andre formål, for eksempel DVD-avspilling
Få det beste ut av skjermen din, og vis 720p HD-video
De skarpeste og flotteste videoene gjør størst inntrykk på kundene dine. All MPEG2 HD (høydefinisjon) 720p-video i god kvalitet som er eksportert til en USB-masselagringsenhet via PC-programmet, spilles av klart og tydelig og uten hakking eller andre forvrengninger
Én fjernkontroll til alt
Fjernkontrollen som følger med displayet, fungerer sømløst med programmet. Du kan kontrollere alle funksjonene
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