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BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition (HD)
TV-ene fra Philips i 43-tommersklassen med Ultra HD gir deg muligheten til å se alle favorittene med detaljerte bilder i 4K Ultra High Definition (fire ganger oppløsningen til Full HD).Se alle fordeler
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4K Ultra HD LCD-skjerm
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Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Med Philips MultiView-funksjonen på denne store 4K UHD-skjermen kan du vise opptil fire systemer samtidig i Full HD på én skjerm. Du kan bruke Picture-by-Picture-modusen (PbP) for å overvåke fire systemer på én skjerm, for eksempel på et kontrollrom. Eller så kan du for eksempel vise to bærbare PC-skjermer side ved side for et mer produktivt samarbeid. Med Picture-in-Picture-modusen (PiP) kan du se en direktesendt fotballkamp fra set-top-boksen samtidig som at du arbeider på PC-en.
Endringer i lysstyrke og farge på LCD-skjermer er et vanlig fenomen. SmartUniformity-modusen fra Philips gir nøyaktige bilder når det gjelder lysstyrke, noe som er avgjørende for fotografering, design og utskrift. Med en fargematrise som vurderer fargenøyaktigheten er denne modusen kalibrert for å oppnå en gjennomsnittlig luminanslikhet på mer enn 95 %. Når du velger denne modusen, får du ensartede og nøyaktige bilder.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.
En slank rammedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den glir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
Super Speed USB 3.0 gir en overføringshastighet på 5,0 gbit/s. Dette er ti ganger raskere enn standard USB 2.0 og forkorter dataoverføringstiden betydelig, slik at du sparer tid og penger. Med større båndbredde, superhøy overføringshastighet, bedre strømhåndtering og førsteklasses samlet ytelse setter USB 3.0 den nyeste globale standarden, slik at du kan bruke lagringsenheter med stor kapasitet. Nå trenger du ikke vente så lenge på at enhetene skal lades. Nye FastCharge gir rask lading, slik at du kan lade enheten og dra. USB 3.0 er også bakoverkompatibel med USB 2.0-enheter.
Disse Philips-skjermene har et rikt utvalg av tilkoblingsmuligheter, som VGA, Display Port og universal HDMI-kontakt. Dette gjør at du kan glede deg over ukomprimert video og lyd med høy oppløsning. Med nye DisplayPort- og HDMI 2.0-tilkoblinger får du 4K-oppløsning på 60 Hz for jevne bilder. USB-tilkoblingene sørger for dataoverføring med svært høy hastighet samtidig som at du får globale tilkoblingsmuligheter. Uansett hvilken kilde du bruker, kan du stole på at denne Philips-skjermen er en investering du kan bruke i lang tid.
VESA-mønsteret sikrer kompatibilitet med hundrevis av nyskapende monteringsløsninger.
Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer
Bilde/skjerm
Tilkoblingsmuligheter
Anvendelighet
Drift
Mål
Vekt
Driftsforhold
Bærekraftighet
Samsvar og standarder
Kabinett
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