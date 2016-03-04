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    • 4K Ultra High Definition (HD) 4K Ultra High Definition (HD) 4K Ultra High Definition (HD)
      Energy Label Europe B Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD LCD-skjerm

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition (HD)

      TV-ene fra Philips i 43-tommersklassen med Ultra HD gir deg muligheten til å se alle favorittene med detaljerte bilder i 4K Ultra High Definition (fire ganger oppløsningen til Full HD).

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      Brilliance
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      Brilliance

      4K Ultra HD LCD-skjerm

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      4K Ultra High Definition (HD)

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      • 43 (42,51 tommer / 108 cm diag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

      UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

      Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.

      Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

      Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

      IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

      MultiView 4K for fire systemer på én skjerm

      MultiView 4K for fire systemer på én skjerm

      Med Philips MultiView-funksjonen på denne store 4K UHD-skjermen kan du vise opptil fire systemer samtidig i Full HD på én skjerm. Du kan bruke Picture-by-Picture-modusen (PbP) for å overvåke fire systemer på én skjerm, for eksempel på et kontrollrom. Eller så kan du for eksempel vise to bærbare PC-skjermer side ved side for et mer produktivt samarbeid. Med Picture-in-Picture-modusen (PiP) kan du se en direktesendt fotballkamp fra set-top-boksen samtidig som at du arbeider på PC-en.

      SmartUniformity for konsekvente bilder

      SmartUniformity for konsekvente bilder

      Endringer i lysstyrke og farge på LCD-skjermer er et vanlig fenomen. SmartUniformity-modusen fra Philips gir nøyaktige bilder når det gjelder lysstyrke, noe som er avgjørende for fotografering, design og utskrift. Med en fargematrise som vurderer fargenøyaktigheten er denne modusen kalibrert for å oppnå en gjennomsnittlig luminanslikhet på mer enn 95 %. Når du velger denne modusen, får du ensartede og nøyaktige bilder.

      SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

      SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

      SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

      MHL-teknologi lar deg nyte mobilt innhold på stor skjerm

      MHL-teknologi lar deg nyte mobilt innhold på stor skjerm

      Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.

      Slank rammedesign for et stilig utseende

      En slank rammedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den glir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

      Kraftige høyttalere på 7 watt slipper løs innholdet

      Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

      USB 3.0-hub for praktisk tilgang og rask lading

      Super Speed USB 3.0 gir en overføringshastighet på 5,0 gbit/s. Dette er ti ganger raskere enn standard USB 2.0 og forkorter dataoverføringstiden betydelig, slik at du sparer tid og penger. Med større båndbredde, superhøy overføringshastighet, bedre strømhåndtering og førsteklasses samlet ytelse setter USB 3.0 den nyeste globale standarden, slik at du kan bruke lagringsenheter med stor kapasitet. Nå trenger du ikke vente så lenge på at enhetene skal lades. Nye FastCharge gir rask lading, slik at du kan lade enheten og dra. USB 3.0 er også bakoverkompatibel med USB 2.0-enheter.

      SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilkoblinger

      Disse Philips-skjermene har et rikt utvalg av tilkoblingsmuligheter, som VGA, Display Port og universal HDMI-kontakt. Dette gjør at du kan glede deg over ukomprimert video og lyd med høy oppløsning. Med nye DisplayPort- og HDMI 2.0-tilkoblinger får du 4K-oppløsning på 60 Hz for jevne bilder. USB-tilkoblingene sørger for dataoverføring med svært høy hastighet samtidig som at du får globale tilkoblingsmuligheter. Uansett hvilken kilde du bruker, kan du stole på at denne Philips-skjermen er en investering du kan bruke i lang tid.

      VESA-montering gir mange oppsettsmuligheter

      VESA-mønsteret sikrer kompatibilitet med hundrevis av nyskapende monteringsløsninger.

      Null strømforbruk med 0 W-bryteren

      Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Skjermstørrelse
        42,51" / 108 cm
        Sideforhold
        16:9
        LCD-skjermtype
        IPS LCD
        Type bakgrunnsbelysning
        W-LED-system
        Pikselavstand
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimal oppløsning
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        Lysstyrke
        300  cd/m²
        Lysstyrkelikhet
        96 ~ 105 %
        Skjermfarger
        Støtter 1,07 milliarder farger (10-biter)
        Kontrastforhold (typisk)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Svartid (typisk)
        5 ms (grå til grå)*
        Visningsvinkel
        • 178º (H) / 178º (V)
        • @ C/R > 20
        Bildeforbedring
        SmartImage
        Effektivt visningsområde
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Skannefrekvens
        VGA/HDMI: 30–99 kHz, DP: 30–160 kHz (H) / VGA: 56–80 Hz, HDMI/DP: 23–80 Hz (V)
        sRGB
        Ja
        MHL
        1080p ved 60 Hz
        Delta E
        < 3
        Uten flimring
        Ja
        Skjermbelegg
        Antirefleksbelegg, 3H, Haze 1 %

      • Tilkoblingsmuligheter

        Signalinngang
        • VGA (analog)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 m/hurtiglading)*
        Synk-inngang
        • Separat synk
        • Synk på grønn
        Lyd (inn/ut)
        • PC-lyd inn
        • Hodetelefonutgang

      • Anvendelighet

        Innebygde høyttalere
        7 W x 2
        Plug & Play-kompatibilitet
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Brukerkomfort
        • SmartImage
        • MultiView
        • Bruker
        • Meny
        • Strøm på/av
        Skjermspråk
        • Portugisisk (Brasil)
        • Tsjekkisk
        • Nederlandsk
        • Engelsk
        • Finsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Gresk
        • Ungarsk
        • Italiensk
        • Japansk
        • Koreansk
        • Polsk
        • Portugisisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        • Spansk
        • Svensk
        • Tradisjonell kinesisk
        • Tyrkisk
        • Ukrainsk
        Andre praktiske funksjoner
        • Kensington-lås
        • VESA-montering (200 x 200 mm)
        Kontrollprogramvare
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (to enheter)
        • PBP (fire enheter)

      • Drift

        ØKO-modus
        46,5 W (typisk)
        Strømforsyning
        • Innebygd
        • 100–240 V AC, 50–60 Hz
        Av-modus
        Null watt med nettbryter
        På-modus
        63,1 W (typ.) (Energy Star 6.0-testmetode)
        Standby-modus
        < 0,5 W (typ.)
        LED-indikator for strøm
        • Drift – hvit
        • Standby-modus – hvit (blinkende)

      • Mål

        Emballasje i mm (B x H x D)
        1070 x 680 x 160  millimeter
        Produkt uten stativ (mm)
        968 x 562 x 82  millimeter
        Produkt med stativ (maks. høyde)
        968 x 630 x 259  millimeter

      • Vekt

        Produkt med emballasje (kg)
        14,29  kg
        Produkt med stativ (kg)
        9,72  kg
        Produkt uten stativ (kg)
        9,40  kg

      • Driftsforhold

        Høyde
        Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
        Temperaturområde (drift)
        0 °C til 40 °C  °C
        MTBF
        70 000 timer (unntatt bakbelysning)  time(r)
        Relativ luftfuktighet
        20–80 %  %
        Temperaturområde (lagring)
        –20 til 60 °C  °C

      • Bærekraftighet

        Miljøvennlighet og energiforbruk
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Resirkulerbar emballasje
        100  %
        Bestemte stoffer
        • Kabinett uten PVC/BFR
        • Kvikksølvfri

      • Samsvar og standarder

        Juridiske godkjenninger
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE-merket
        • FCC klasse B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • China RoHS
        • UKRAINSK
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Kabinett

        Overflate
        Glanset (fremre ramme) / struktur (fot / bakre deksel)
        Fot
        Sølv
        Fremre ramme
        Svart
        Bakre deksel
        Svart

      • Innholdet i esken:

        Ledninger
        VGA, HDMI, DP, lyd, strøm
        Skjerm med stativ
        Ja
        Brukerdokumentasjon
        Ja

      Badge-D2C

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      • Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
      • Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
      • Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
      • Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
      • Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
      • Svartid som tilsvarer SmartResponse
      • Fire innganger som kreves for fire systemer på én skjerm.
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