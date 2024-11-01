Hold deg synlig dag og natt med Philips H-Line-skjermer med høy lysstyrke. Utrolig klarhet og kontrast gjør denne til en perfekt løsning for å vise engasjerende innhold i vinduer og lyssterke steder – fra flyplasser til kjøpesentre med mer.
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Signage Solutions
Skjerm i H-serien
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Høy synlighet i alle lysforhold
Høy lysstyrke 24/7-skjerm.
75"
3000 cd/m²
Ultra HD
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.
FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom
FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er kritisk for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.
Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul
Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).
Utformet for ekstreme forhold
Forbedret temperaturstyring, High Tni Liquid Crystal-paneler og innebygde temperatursensorer for å takle høye omgivelsestemperaturer. Skjermens lysstyrke er på opptil 2500 cd/m² for rike lysforhold. Skjermens polariseringsfilter er kompatibelt med polariserte solbriller for forbedret synlighet av innhold.
Gateskilt med svært høy lysstyrke
Digitale skjermer med høy lysstyrke som vender mot gaten, vekker oppmerksomhet under alle lysforhold, noe som øker butikkeksponeringen og tiltrekker kunder. Spektakulær lysstyrke på opptil 3000 cd/m² sikrer høy synlighet og ren bildekvalitet, selv i ekstreme lysforhold.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
189.3
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
74.5
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
3840 x 2160
Pikselavstand
0,429 x 0,429 mm
Optimal oppløsning
3840 x 2160 @ 60 Hz
Lysstyrke
3000
cd/m²
Skjermfarger
1,07 milliarder
Kontrastforhold (typisk)
1200: 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000: 1
Svartid (typisk)
8
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
Progressive scan
Dynamisk kontrastforbedring
Panelteknologi
IPS
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
3,5 mm jack
Videoinngang
DisplayPort (1.2)
DVI-I (digital + analog) 1x
HDMI 2.0 (x3)
Lydinngang
3,5 mm jack
Andre tilkoblinger
OPS
USB 2.0 (x2)
Videoutgang
DisplayPort 1.2 (x1)
HDMI 2.0 (x1)
Fjernstyring
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
RJ45
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
Anvendelighet
Plassering
Liggende (24/7)
Stående (24/7)
Skjermsparefunksjoner
Punktforskyvning, lav lysstyrke
Tastaturkontroll
Skjult
Låsbar
Fjernkontrollsignal
Låsbar
Signalsløyfe
DisplayPort
RS232
HDMI
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Bærehåndtak
Smart utstyr
Energisparefunksjoner
Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
LAN (RJ45)
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W RMS
Drift
Strømnett
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Forbruk (typisk)
510
W
Forbruk (maks.)
790
Effektforbruk i standby
<0,5 W
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
Videoformater
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 25, 50 Hz
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
Mål
Bredde, apparat
1688,2
millimeter
Produktvekt
54,1
kg
Høyde, apparat
966,6
millimeter
Dybde, apparat
111,1
millimeter
Bredde, apparat (tommer)
66,46
tommer
Høyde, apparat (tommer)
38.06
tommer
Veggmontering
600 x 400 mm, M8
Dybde, apparat (tommer)
4.37
tommer
Rammens bredde
18,8 (også ramme)
Vekt på produkt (pund)
119,27
lb
Bredde på smart utstyr
180
millimeter
Høyde på smart utstyr
300
millimeter
Driftsforhold
Høyde
0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift)
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
time(r)
Relativ luftfuktighet
20 ~ 80
%
Temperaturområde (lagring)
–20 ~ 60
°C
Advarsel
Må ikke brukes i direkte sollys uten ekstra beskyttelsestiltak.
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