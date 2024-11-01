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    • Høy synlighet i alle lysforhold Høy synlighet i alle lysforhold Høy synlighet i alle lysforhold

      Signage Solutions Skjerm i H-serien

      75BDL4003H/02

      Høy synlighet i alle lysforhold

      Hold deg synlig dag og natt med Philips H-Line-skjermer med høy lysstyrke. Utrolig klarhet og kontrast gjør denne til en perfekt løsning for å vise engasjerende innhold i vinduer og lyssterke steder – fra flyplasser til kjøpesentre med mer.

      Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Skjerm i H-serien

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      Høy synlighet i alle lysforhold

      Høy lysstyrke 24/7-skjerm.

      • 75"
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

      CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

      Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

      OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

      OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

      Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

      FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

      FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er kritisk for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

      Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

      Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

      Utformet for ekstreme forhold

      Forbedret temperaturstyring, High Tni Liquid Crystal-paneler og innebygde temperatursensorer for å takle høye omgivelsestemperaturer. Skjermens lysstyrke er på opptil 2500 cd/m² for rike lysforhold. Skjermens polariseringsfilter er kompatibelt med polariserte solbriller for forbedret synlighet av innhold.

      Gateskilt med svært høy lysstyrke

      Digitale skjermer med høy lysstyrke som vender mot gaten, vekker oppmerksomhet under alle lysforhold, noe som øker butikkeksponeringen og tiltrekker kunder. Spektakulær lysstyrke på opptil 3000 cd/m² sikrer høy synlighet og ren bildekvalitet, selv i ekstreme lysforhold.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        189.3  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        74.5  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Paneloppløsning
        3840 x 2160
        Pikselavstand
        0,429 x 0,429 mm
        Optimal oppløsning
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        Lysstyrke
        3000  cd/m²
        Skjermfarger
        1,07 milliarder
        Kontrastforhold (typisk)
        1200: 1
        Dynamisk kontrastforhold
        500 000: 1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • Progressive scan
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Panelteknologi
        IPS

      • Tilkoblingsmuligheter

        Lydutgang
        3,5 mm jack
        Videoinngang
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digital + analog) 1x
        • HDMI 2.0 (x3)
        Lydinngang
        3,5 mm jack
        Andre tilkoblinger
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Videoutgang
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Fjernstyring
        • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
        • RJ45
        • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Liggende (24/7)
        • Stående (24/7)
        Skjermsparefunksjoner
        Punktforskyvning, lav lysstyrke
        Tastaturkontroll
        • Skjult
        • Låsbar
        Fjernkontrollsignal
        Låsbar
        Signalsløyfe
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR-sløyfegjennomgang
        Enkel installering
        • Bærehåndtak
        • Smart utstyr
        Energisparefunksjoner
        Smart Power
        Kan kontrolleres via nettverket
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Lyd

        Innebygde høyttalere
        2 x 10 W RMS

      • Drift

        Strømnett
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Forbruk (typisk)
        510  W
        Forbruk (maks.)
        790
        Effektforbruk i standby
        <0,5 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Mål

        Bredde, apparat
        1688,2  millimeter
        Produktvekt
        54,1  kg
        Høyde, apparat
        966,6  millimeter
        Dybde, apparat
        111,1  millimeter
        Bredde, apparat (tommer)
        66,46  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        38.06  tommer
        Veggmontering
        600 x 400 mm, M8
        Dybde, apparat (tommer)
        4.37  tommer
        Rammens bredde
        18,8 (også ramme)
        Vekt på produkt (pund)
        119,27  lb
        Bredde på smart utstyr
        180  millimeter
        Høyde på smart utstyr
        300  millimeter

      • Driftsforhold

        Høyde
        0 ~ 3000 m
        Temperaturområde (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  time(r)
        Relativ luftfuktighet
        20 ~ 80  %
        Temperaturområde (lagring)
        –20 ~ 60  °C
        Advarsel
        Må ikke brukes i direkte sollys uten ekstra beskyttelsestiltak.

      • Multimedieprogrammer

        USB-avspilling, video
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        USB-avspilling, bilde
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Kantjusteringssett
        • Philips-logo (x1)
        • RS232-kabel til seriekobling
        • Ledningsklemme (x3)
        • AC-bryterdeksel og -skrue x1
        • USB-deksel og skruer
        • Nettledning
        • HDMI-kabel
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Åpent rammesett
        • Hurtigstartveiledning (x1)
        • Fjernkontroll og AAA-batterier
        • RS232-kabel

      • Diverse

        Visningsspråk på skjermen
        • Arabisk
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Japansk
        • Polsk
        • Portugisisk
        • Russisk
        • Spansk
        • Forenklet kinesisk
        • Tyrkisk
        • Tradisjonell kinesisk
        Garanti
        Tre års garanti
        Juridiske godkjenninger
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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      • For installasjoner som kan bli utsatt for direkte sollys, anbefales det å konsultere brukerhåndboken og advarselsbrosjyren.

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