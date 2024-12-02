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    Signage Solutions Skjerm i Q-serien

    65BDL3550Q/00

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    Bli oppslukt med en profesjonell Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den.

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    Signage Solutions

    Skjerm i Q-serien

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    18/7-skjerm med enkelt oppsett.

    • 65"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Ultra HD
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.

    Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

    Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

    Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      163.9  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      64.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      3840 x 2160
      Pikselavstand
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal oppløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      400  cd/m²
      Skjermfarger
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1300 : 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      9  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      Panelteknologi
      IPS
      Operativsystem
      Android 8.0
      Klinisk bilde
      D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      3,5 mm jack
      Videoinngang
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (analog D-Sub) (x1)
      Lydinngang
      3,5 mm jack
      Fjernstyring
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
      • RJ45

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (18/7)
      • Stående (18/7)
      Matrise
      Opptil 15 x 15
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Fjernkontrollsignal
      Låsbar
      Signalsløyfe
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      Enkel installering
      Smart utstyr
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • RJ45
      Oppstart
      • Slå på forsinkelse
      • Slå på status
      • Start opp på kilde
      Oppstartsvindu
      aktivere/deaktivere Philips-logoen

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100–240 V, 50/60 Hz
      Forbruk (typisk)
      155  W
      Forbruk (maks.)
      210 W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W
      Strømsparingsfunksjoner
      Smart Power
      Energimerkeklasse
      G

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Videoformater
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1462,3  millimeter
      Produktvekt
      27,80  kg
      Høyde, apparat
      837,3  millimeter
      Dybde, apparat
      68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      57,57  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      32.96  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M8
      Dybde, apparat (tommer)
      2,71 (@-veggmontering) / 3,54 (@-håndtak)  tommer
      Rammens bredde
      14,9 mm (også ramme)
      Vekt på produkt (pund)
      61,29  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  time(r)
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (bruk) [RF]
      20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
      Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]
      5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern spiller

      CPU
      • Dual core cortex A53 1,1 GHz
      • Dual core cortex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Minne
      • 2 GB DDR3
      • 8GB

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • RS232-kabel
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Hurtigstartveiledning
      Vedlagt tilbehør
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • RS232-kabel til seriekobling
      • M3-skrue (x2)
      • Philips-logo (x1)
      • USB-deksel (x1)

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Japansk
      • Arabisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, klasse A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Hva er i esken?

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    • Nettledning
    • RS232-kabel
    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Hurtigstartveiledning
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