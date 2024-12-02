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Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
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18/7-skjerm med enkelt oppsett.
65"
Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.
Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
163.9
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
64.5
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
3840 x 2160
Pikselavstand
0,372 x 0,372 mm
Optimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke
400
cd/m²
Skjermfarger
1,07 milliarder
Kontrastforhold (typisk)
1300 : 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000 : 1
Svartid (typisk)
9
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
3D-kamfilter
Bevegelseskompensert deinterlacing
Progressive scan
3D MA-deinterlacing
Dynamisk kontrastforbedring
Panelteknologi
IPS
Operativsystem
Android 8.0
Klinisk bilde
D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
3,5 mm jack
Videoinngang
DVI-D (x1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x2)
VGA (analog D-Sub) (x1)
Lydinngang
3,5 mm jack
Fjernstyring
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
RJ45
Anvendelighet
Plassering
Liggende (18/7)
Stående (18/7)
Matrise
Opptil 15 x 15
Tastaturkontroll
Skjult
Låsbar
Fjernkontrollsignal
Låsbar
Signalsløyfe
RS232
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Smart utstyr
Energisparefunksjoner
Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
RJ45
Oppstart
Slå på forsinkelse
Slå på status
Start opp på kilde
Oppstartsvindu
aktivere/deaktivere Philips-logoen
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W RMS
Drift
Strømnett
100–240 V, 50/60 Hz
Forbruk (typisk)
155
W
Forbruk (maks.)
210 W
Effektforbruk i standby
< 0,5 W
Strømsparingsfunksjoner
Smart Power
Energimerkeklasse
G
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
1920 x 1080, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1152 x 870, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
Videoformater
3840 x 2160, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
480p, 60 Hz
480i, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50,60 Hz
Mål
Bredde, apparat
1462,3
millimeter
Produktvekt
27,80
kg
Høyde, apparat
837,3
millimeter
Dybde, apparat
68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)
millimeter