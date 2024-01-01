Søkeord

  • Skill deg ut Skill deg ut Skill deg ut

    Signage Solutions Skjerm i Q-serien

    65BDL3511Q/02

    Skill deg ut

    Bli oppslukt med en profesjonell Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den.

    Lignende produkter

    Se alle Q-line-serien

    Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

    Alle behovene dine dekket i ett kjøp

    Pris på kombinasjonspakken

    Hopp over dette

    Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

    Legg til tilbehør

    Dette produktet
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Skjerm i Q-serien

    total

    recurring payment

    Skill deg ut

    18/7-skjerm med enkelt oppsett.

    • 65"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Ultra HD
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

    Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.

    Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      163.9  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      64.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      3840 x 2160
      Pikselavstand
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal oppløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      400  cd/m²
      Skjermfarger
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200: 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000: 1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Panelteknologi
      IPS
      Klinisk bilde
      D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)
      Dis
      25 %

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      3,5 mm jack
      Videoinngang
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Lydinngang
      3,5 mm jack
      Fjernstyring
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (18/7)
      • Stående (18/7)
      Matrise
      Opptil 10 x 15
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Fjernkontrollsignal
      Låsbar
      Signalsløyfe
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      Enkel installering
      Smart utstyr
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • RJ45
      Oppstart
      • Slå på forsinkelse
      • Slå på status
      • Start opp på kilde
      Oppstartsvindu
      aktivere/deaktivere Philips-logoen

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100–240 V, 50/60 Hz
      Forbruk (typisk)
      165  W
      Forbruk (maks.)
      220 W
      Effektforbruk i standby
      <0,5 W
      Strømsparingsfunksjoner
      Smart Power
      Energimerkeklasse
      G

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1462,3  millimeter
      Produktvekt
      27,80  kg
      Høyde, apparat
      837,3  millimeter
      Dybde, apparat
      68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      57,57  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      32.96  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M8
      Dybde, apparat (tommer)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
      Rammens bredde
      14,9 mm (også ramme)
      Vekt på produkt (pund)
      61,29  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (bruk) [RF]
      20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
      Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]
      5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Philips-logo (x1)
      • Nettledning
      • Deksel for AC-bryter
      • Hurtigstartveiledning (x1)
      • Fjernkontroll og AAA-batterier
      • RS232-kabel til seriekobling (x1)
      • USB-deksel og skrue x1
      • Ledningsklemme (x3)

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Arabisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Forenklet kinesisk
      • Tyrkisk
      • Tradisjonell kinesisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • FCC, klasse A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

    Få hjelp med dette produktet

    Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

    Anbefalte produkter

    Nylige viste produkter

    Anmeldelser

    Vær den første til å anmelde dette produktet

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.