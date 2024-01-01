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Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
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18/7-skjerm med enkelt oppsett.
65"
Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer
Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.
Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
163.9
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
64.5
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
3840 x 2160
Pikselavstand
0,372 x 0,372 mm
Optimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke
400
cd/m²
Skjermfarger
1,07 milliarder
Kontrastforhold (typisk)
1200: 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000: 1
Svartid (typisk)
8
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Panelteknologi
IPS
Klinisk bilde
D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)
Dis
25 %
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
3,5 mm jack
Videoinngang
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x2)
Lydinngang
3,5 mm jack
Fjernstyring
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
RJ45
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
Anvendelighet
Plassering
Liggende (18/7)
Stående (18/7)
Matrise
Opptil 10 x 15
Tastaturkontroll
Skjult
Låsbar
Fjernkontrollsignal
Låsbar
Signalsløyfe
RS232
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Smart utstyr
Energisparefunksjoner
Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
RJ45
Oppstart
Slå på forsinkelse
Slå på status
Start opp på kilde
Oppstartsvindu
aktivere/deaktivere Philips-logoen
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W RMS
Drift
Strømnett
100–240 V, 50/60 Hz
Forbruk (typisk)
165
W
Forbruk (maks.)
220 W
Effektforbruk i standby
<0,5 W
Strømsparingsfunksjoner
Smart Power
Energimerkeklasse
G
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
1152 x 870, 75 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
Videoformater
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
Mål
Bredde, apparat
1462,3
millimeter
Produktvekt
27,80
kg
Høyde, apparat
837,3
millimeter
Dybde, apparat
68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)
millimeter