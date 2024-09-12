Informer og imponer med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.
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Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
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Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen
55"
Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister
FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom
FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.
Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne
Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.
Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm
Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.
Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde Android-apper. Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermspesifikasjonene holder seg på topp lenger.
Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater
Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.
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