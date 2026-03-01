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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    55BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series bringer Signage rett tilbake til det grunnleggende – din elementære, men stilige, 16/7-skjerm for enkle integrasjoner som ikke trenger ringeklokker og fløyter. Drevet av Android 14, UHD og med 400 nits lysstyrke.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Elementært design – enkel digital skjerm

    • 55"
    • Drevet av Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – arbeider med innholdet ditt når du trenger det.

    Med en lysstyrke på 400 cd/m2 er UHD Philips Signage 2000 Series designet for å brukes 16/7 – ideell for bedrifter fra daggry til skumring som er klare til å gjøre inntrykk.

    Android 14-profesjonelt system på chip.

    Philips Signage 2000 Series-skjermen drives av Android 14 og er designet på en profesjonell plattform med pålitelig tilkobling og innebygd sikkerhet. Den er optimalisert for innebygde Android-apper og lar deg installere nettapper og programvare direkte på skjermen, noe som eliminerer behovet for en ekstern mediespiller.

    Valgfri trådløs skjermdeling med Philips ScreenShare.

    Utvid skjermen din inn i fremtiden med vår modulære tilnærming. Gir muligheter for å legge til WiFi og Bluetooth med den valgfrie CRD22-modulen, samt Philips ScreenShare, pluss et fast fokus på gjenbruk og resirkulerbarhet, samt bærekraft, med redusert WEEE-avhending.

    Grunnleggende FailOver. Større sikkerhet for innhold som alltid er på.

    Grunnleggende FailOver via 5V hotpluggdeteksjon. Kritisk for krevende kommersielle applikasjoner, FailOver via 5V hotplug lar deg sette opp en sekundær innholdskilde som automatisk vil spille av i det usannsynlige tilfellet at den primære mediafeeden mislykkes.

    Klar for Philips Wave med fjernstyring av enheter.

    Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Signage 2000 Series-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      138.7  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      54.6  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      3840 x 2160
      Pikselavstand
      0,315 x 0,315 mm
      Optimal oppløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      400  cd/m²
      Skjermfarger
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200: 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000: 1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panelteknologi
      ADS
      Operativsystem
      Android 14
      Dis
      1 %

    • Tilkoblingsmuligheter

      Videoinngang
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Andre tilkoblinger
      USB 3.0 (x2)
      Videoutgang
      N/A
      Fjernstyring
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Linjeutgang
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matrise
      Opptil 3 x 3
      Tastaturkontroll
      • Lockable
      • Hidden
      Fjernkontrollsignal
      Lockable
      Signalsløyfe
      IR Loopthrough
      Energisparefunksjoner
      ECO mode
      Kan kontrolleres via nettverket
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC
      Forbruk (typisk)
      111  W
      Effektforbruk i standby
      <0,5 W
      Energimerkeklasse
      G

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Videoformater
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1241,8  millimeter
      Produktvekt
      17,2  kg
      Høyde, apparat
      712,6  millimeter
      Dybde, apparat
      63,6  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      48,89  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      28.06  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      2.50  tommer
      Rammens bredde
      13,9 mm (også ramme)
      Vekt på produkt (pund)
      37,92  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  time(r)
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (bruk) [RF]
      10 ~ 90 % RF (ingen kondens)

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB-avspilling, bilde
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern spiller

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Minne
      3GB RAM
      Lagring
      16GB

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Ekstrautstyr
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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