Philips Signage 2000 Series bringer Signage rett tilbake til det grunnleggende – din elementære, men stilige, 16/7-skjerm for enkle integrasjoner som ikke trenger ringeklokker og fløyter. Drevet av Android 14, UHD og med 400 nits lysstyrke.
Dette produktet er kvalifisert for avgiftsreduksjon
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Signage Solutions
Philips Signage 2000 Series
total
recurring payment
Philips Signage 2000 Series
Elementært design – enkel digital skjerm
50"
Drevet av Android 14
400 cd/m²
16/7 – arbeider med innholdet ditt når du trenger det.
Med en lysstyrke på 400 cd/m2 er UHD Philips Signage 2000 Series designet for å brukes 16/7 – ideell for bedrifter fra daggry til skumring som er klare til å gjøre inntrykk.
Android 14-profesjonelt system på chip.
Philips Signage 2000 Series-skjermen drives av Android 14 og er designet på en profesjonell plattform med pålitelig tilkobling og innebygd sikkerhet. Den er optimalisert for innebygde Android-apper og lar deg installere nettapper og programvare direkte på skjermen, noe som eliminerer behovet for en ekstern mediespiller.
Valgfri trådløs skjermdeling med Philips ScreenShare.
Utvid skjermen din inn i fremtiden med vår modulære tilnærming. Gir muligheter for å legge til WiFi og Bluetooth med den valgfrie CRD22-modulen, samt Philips ScreenShare, pluss et fast fokus på gjenbruk og resirkulerbarhet, samt bærekraft, med redusert WEEE-avhending.
Grunnleggende FailOver. Større sikkerhet for innhold som alltid er på.
Grunnleggende FailOver via 5V hotpluggdeteksjon. Kritisk for krevende kommersielle applikasjoner, FailOver via 5V hotplug lar deg sette opp en sekundær innholdskilde som automatisk vil spille av i det usannsynlige tilfellet at den primære mediafeeden mislykkes.
Klar for Philips Wave med fjernstyring av enheter.
Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Signage 2000 Series-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.