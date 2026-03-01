Android 14-profesjonelt system på chip.

Philips Signage 2000 Series-skjermen drives av Android 14 og er designet på en profesjonell plattform med pålitelig tilkobling og innebygd sikkerhet. Den er optimalisert for innebygde Android-apper og lar deg installere nettapper og programvare direkte på skjermen, noe som eliminerer behovet for en ekstern mediespiller.