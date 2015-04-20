AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klone disse innstillingene til en annen TV uten å måtte konfigurere den andre TVen også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suitene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.