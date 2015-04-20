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      Profesjonell LED-TV

      28HFL5010T/12

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      Med denne energieffektive hotell-TV-en får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og interaktive hotellinformasjonssider, samtidig som fjerninstallering og -administrering sikrer de laveste eierkostnadene.

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      Profesjonell LED-TV
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      Profesjonell LED-TV

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      for tidløse opplevelser for gjestene

      • 28" MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C og IPTV
      SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold

      SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold

      SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

      SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider

      SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider

      SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjestene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

      Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

      Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

      Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

      MyChoice-kompatibel for periodebetaling

      MyChoice-kompatibel for periodebetaling

      MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

      LED-TV for bilder med fantastisk kontrast

      Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

      Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller

      Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten.

      AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

      AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klone disse innstillingene til en annen TV uten å måtte konfigurere den andre TVen også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suitene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.

      Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet

      Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktiv kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

      Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst

      Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TVen får du trådløs tilgang til en verden av innhold.

      Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer

      TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

      Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene

      Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

      Lavt strømforbruk

      Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Sideforhold
        16:9
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        28  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        70  cm
        Skjerm
        LED-HD-TV
        Paneloppløsning
        1366 x 768p
        Lysstyrke
        310  cd/m²
        Bildeforbedring
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Visningsvinkel
        178º (H) / 178º (V)

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/C
        Videoavspilling
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analog TV
        PAL
        IP-avspilling
        • Multicast
        • Unicast

      • Funksjoner

        Brukervennlighet
        • Bildestil
        • Lydstil
        Digitale tjenester
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Tekst-tv
        • HbbTV
        Lokal kontroll
        Av/på-knapp (på siden)

      • Hotellfunksjoner

        Hotellmodus
        • Lokal kontrollås
        • Menylås
        • Lås for installasjonsmeny
        • Volumbegrensning
        Fengselsmodus
        • Høy sikkerhetsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
        Tidsbryter
        • Sleep Timer
        • Vekkerur
        • Vekkerkanal
        • Oppvåkningslyder
        Kontroll over påslåing
        • Kanal
        • Funksjon
        • Bildeformat
        • Volum
        Tyverisikker
        • Batteri, tyverisikret
        • Kensington-lås
        Effektkontroll
        • Automatisk påslåing
        • Miljøvennlig/rask oppstart
        • WoLAN
        Apper
        • AppControl
        • Nettskybaserte apper
        Merket ditt
        • SmartInfo
        • Velkomstlogo
        • Velkomstmelding
        • SmartTV tilpasset bakgrunn
        • Dashbord som kan tilpasses (HTML)
        • IPTV-system
        Klokke
        • Klokke i standby-modus
        • Fjernkontrollknapp som lyser i mørket
        • Klokkevisning på skjermen
        • Valgfri ekstern klokke
        SmartInfo
        • HTML5-nettleser
        • Interaktive maler
        • Lysbildefremvisninger
        Kloning og fastvareoppdatering
        Instant Initial Cloning
        Kommando og kontroll
        • Frakoblet kanalredigering
        • Frakoblet redigering av innstillinger
        • TV-status i sanntid (IP)
        • Fjernstyring over IP/RF
        • CMND&Create
        • TV Group-administrering
        Kontroll
        • Blokker automatisk kanaloppdatering
        • Serial Xpress-protokoll
        • JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
        Interaktiv DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Generering av inntekter
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Fjernkontroll
        • Klar for kabelbånd
        • Lite batteri-indikasjon
        • Lås for fjernkontrollens batterideksel
        Kanaler
        Kombinert liste

      • Funksjoner for helsevesen

        Kontroll
        • Multifjernkontroll
        • Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll
        • Kompatibelt med ringesystem for pleier
        Anvendelighet
        • Hodetelefonutgang
        • Uavhengig overordnet demping av høyttaler
        Sikkerhet
        • Dobbel isolasjon klasse II
        • Flammesikker

      • Multimedia

        Videoavspilling som støttes
        • Formater: H.264 / MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Beholdere: AVI, MKV
        • 3 GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Musikkformater som støttes
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 opptil v9.2)
        Tekstformater som støttes
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Bildeformater som støttes
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Videooppløsning som støttes på USB
        opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
        Multimedietilkoblinger
        • USB
        • LAN

      • Lyd

        Lydeffekt
        10 (2 x 5)  W
        Høyttalerutgang til badet
        1,5 W mono 8 ohm
        Høyttalere
        • 2,0
        • Pekende nedover
        Lydfunksjoner
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamisk bass
        • Dolby MS10

      • Drift

        Strømnett
        AC 220–240 V, 50–60 Hz
        Omgivelsestemperatur
        0 °C til 40 °C
        Effektforbruk i standby
        < 0,3W
        Energimerkeklasse
        A+
        EUs energimerke for strøm
        19  W
        Strømsparingsfunksjoner
        Øko-modus
        Årlig energiforbruk
        28  kWh

      • Tilbehør

        Inkludert
        • Fjernkontroll 2222AV1409A/12
        • Bordstativ
        • 2 x AAA-batterier
        • Garantibevis
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
        • Nettledning
        Valgfritt
        • Ekstern klokke 22AV1120C/00
        • Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12
        • Installeringsfjernkontroll 22AV9573A

      • Trådløs tilkobling

        Trådløst LAN
        802.11 b/g/n
        Wi-Fi Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Tilkoblingsmuligheter på siden

        Felles grensesnittspor
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Hodetelefonutgang
        Mini-jack
        USB1
        USB 2.0

      • Tilkoblingsmuligheter bak

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Høyttalerutgang til badet
        Mini-jack
        Komponent
        YPbPr + V/H cinch
        AV-inngang
        CVBS delt med YPbPr
        DVI-lydinngang
        Mini-jack
        Ekstern strøm
        • 12 V / 15 W
        • Mini-jack
        Fjernstyring
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digital lydutgang
        Optisk
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA-inngang
        15-pinners D-sub

      • Forbedring av tilkoblingsmuligheter

        RJ48
        • IR inn/ut
        • Serielt Xpress-grensesnitt
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Ettrykks avspilling
        • System-standby
        • RC-gjennomstrømming
        • systemlydkontroll
        LAN
        Reaktivering på LAN
        HDMI
        • ARC (alle porter)
        • DVI (alle porter)
        Scart
        Slå på scart

      • Formgivning

        Farge
        Svart

      • Mål

        Bredde, apparat
        635  millimeter
        Høyde, apparat
        393  millimeter
        Dybde, apparat
        62/74  millimeter
        Produktvekt
        4,5  kg
        Bredde, apparat (med stativ)
        635  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ)
        438  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ)
        190  millimeter
        Produktvekt (+stativ)
        5.1  kg
        Veggfeste-kompatibel
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Hva er i esken?

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      • Fjernkontroll
      • Garantihefte
      • Nettledning
      • Bordstativ
      Badge-D2C

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      • Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.
      • Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
      • Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

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