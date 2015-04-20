Med denne energieffektive hotell-TV-en får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og interaktive hotellinformasjonssider, samtidig som fjerninstallering og -administrering sikrer de laveste eierkostnadene.
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for tidløse opplevelser for gjestene
28" MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C og IPTV
SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.
SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjestene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.
Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en
Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.
MyChoice-kompatibel for periodebetaling
MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.
LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.
Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten.
AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klone disse innstillingene til en annen TV uten å måtte konfigurere den andre TVen også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suitene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.
Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktiv kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.
Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TVen får du trådløs tilgang til en verden av innhold.
Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).
Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.
Lavt strømforbruk
Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.
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