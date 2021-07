Vi behandler denne saken med stort alvor og arbeider for å løse dette problemet så effektivt og grundig som mulig.



Som et resultat av en omfattende pågående analyse sendte selskapet den 14. juni 2021 ut et varsel om tilbakekalling for enkelte berørte apparater for kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP), tofaset positivt luftveistrykk (BiLevel PAP) og mekaniske ventilatorer.



Varselet om tilbakekalling informerer kunder og brukere om mulige følger dette problemet kan få for pasientens helse og klinisk bruk. Mulige helserisikoer omfatter eksponering for nedbrutt lydskum, for eksempel på grunn av ikke-godkjente rengjøringsmetoder som ozon, og eksponering for kjemiske utslipp fra skummaterialet.



Philips varsler kunder og operatører av berørte apparater om at selskapet vil bytte ut det aktuelle skummet med et nytt materiale som ikke berøres av dette problemet. Berørte apparater vil i dag enten bli erstattet med en ny eller renovert enhet med det nye materialet, eller reparert for å erstatte støyskummet i kundens apparater. Det nye materialet vil også erstatte det nåværende lydskummet i fremtidige produkter.



Philips anbefaler at kunder og pasienter stopper bruken av ozonrelaterte rengjøringsprodukter, og følger enhetens bruksanvisning for godkjente rengjøringsmetoder.



I tillegg minner Philips kundene og pasientene om å se på alderen på PAP- og CPAP-apparatene deres, siden det vanligvis anbefales å bytte dem ut etter fem års bruk.



Selskapet har egne ressurser for å løse dette problemet, og har utarbeidet en omfattende plan for dette tiltaket, og vi har allerede begynt denne prosessen. Dette arbeidet inkluderer omfattende, global opptrapping av produksjon, reparasjon, tjenester, forsyningskjede og andre funksjoner for å støtte tiltaket.



Philips beklager ulempene dette problemet medfører, og vi setter av betydelig tid og ressurser for å yte berørte pasienter og kunder den servicen de forventer og fortjener. Å løse dette problemet har vår høyeste prioritet.



Berørte parter som ønsker mer informasjon om varselet om tilbakekalling samt instruksjoner til kunder, operatører og leger, kan kontakte sin lokale Philips-representant eller gå inn på www.philips.com/SRC-update. I Norge kan også berørte parter ringe på det gratis nummeret 800 62 456 (NO), 0044 20 8089 3822 (International).