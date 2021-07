Varselet om tilbakekalling informerer kunder og brukere om mulige følger dette problemet kan få for pasientens helse og klinisk bruk. Mulige helserisikoer omfatter eksponering for nedbrutt lydskum, for eksempel på grunn av ikke-godkjente rengjøringsmetoder som ozon, og eksponering for kjemiske utslipp fra skummaterialet. Miljøer med høy temperatur og luftfuktighet kan også bidra til at skummet brytes ned i enkelte områder.



Philips overvåker fortsatt rapporter om potensielle sikkerhetsproblemer gjennom vår overvåking etter godkjenning for salg, i samsvar med forskrifter og lover for medisinsk utstyr i de markedene der vi opererer.



Ved eksponering for nedbrutt skum:



Mulige risikoer ved eksponering for nedbrutt skum omfatter:

- Irritasjon (hud, øye og luftveier), inflammatorisk respons, hodepine, astma, bivirkninger i andre organer (f.eks. nyrer og lever) og toksisk karsinogen effekt.



Per i dag har Philips Respironics mottatt flere klager angående svart smuss / partikler i luftbanekretsen (fra apparatets uttak, luftfukter, slanger og maske). Philips har også mottatt rapporter om hodepine, irritasjon i øvre luftveier, hoste, trykk i brystet og bihulebetennelse.



Ved eksponering for kjemisk utslipp:



Den potensielle risikoen for eksponering på grunn av kjemiske utslipp fra det berørte skummet omfatter: Hodepine/svimmelhet, irritasjon (øyne, nese, luftveier, hud), overfølsomhet, kvalme/oppkast, toksiske og karsinogene effekter.



Hittil har ikke Philips mottatt rapporter om pasientpåvirkning eller alvorlig skade som følge av dette problemet.