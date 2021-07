Philips har fastslått at skummet kan brytes ned under visse omstendigheter, og påvirkes av faktorer som blant annet bruk av ikke-godkjente rengjøringsmetoder, for eksempel ozon, og visse miljøforhold som innebærer høy luftfuktighet og temperatur.



Miljøforholdene som kan være en av årsakene til dette problemet, gjelder klimaet og regionale temperaturer i landene der apparatene brukes og oppbevares.



Denne faktoren henviser ikke til varme og luftfuktighet som genereres av apparatet for pasientbruk.



* Potensiell risiko forbundet med bruk av produkter med ozon og ultrafiolett (UV) lys ved rengjøring av CPAP-maskiner og tilbehør: FDA-sikkerhetsmelding