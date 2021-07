Kunder, pasienter, brukere og klinikere blir bedt om å følge veiledningen i varselet om tilbakekalling.

Varselet om tilbakekalling gir pasienter og kunder råd om å iverksette følgende tiltak:



- For pasienter som bruker BiLevel PAP- og CPAP-utstyr: Stopp bruken av de berørte enhetene, og kontakt lege for å fastslå nytten ved fortsatt behandling samt potensiell risiko.



- For pasienter som bruker livsopprettholdende mekanisk ventilator: IKKE avbryt eller endre foreskrevet behandling uten å rådføre deg med lege om hva som skal gjøres.



- Registrer berørte apparater på nettstedet for tilbakekalling, www.philips.com/SRC-update.

i. Nettstedet inneholder oppdatert informasjon om status for tilbakekallingen og hvordan man iverksetter permanent korrigerende tiltak for å løse de to problemene.

ii. Nettstedet inneholder dessuten instruksjoner om hvordan man finner serienummeret på berørte enheter, og det vil veilede operatørene gjennom registreringsprosessen.

iii. I Norge kan du ringe gratisnummeret 800 62 456 (NO), 0044 20 8089 3822 (International) hvis du ikke kan gå inn på nettstedet eller ikke har Internett-tilgang.



Selskapet har utarbeidet en omfattende plan for dette tiltaket, og vi har allerede begynt denne prosessen.



Philips anbefaler at kunder og pasienter stopper bruken av ozonrelaterte rengjøringsprodukter, og følger enhetens bruksanvisning for godkjente rengjøringsmetoder.



I tillegg minner Philips kundene og pasientene om å se på alderen på PAP- og CPAP-apparatene deres, siden det vanligvis anbefales å bytte dem ut etter fem års bruk.



Philips beklager ulempene dette problemet medfører, og vi setter av betydelig tid og ressurser for å yte berørte pasienter og kunder den servicen de forventer og fortjener. Å løse dette problemet har vår høyeste prioritet.



Berørte parter som ønsker mer informasjon om varselet om tilbakekalling samt instruksjoner til kunder, operatører og leger, kan kontakte sin lokale Philips-representant eller gå inn på www.philips.com/SRC-update. I Norge kan også berørte parter ringe på det gratis nummeret 800 62 456 (NO), 0044 20 8089 3822 (International).