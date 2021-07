Den 26. april 2021 sendte Philips ut en viktig oppdatering angående proaktive tiltak for å løse identifiserte problemer med en komponent i enkelte produkter i vår Sleep & Respiratory Care-portefølje.

Av forsiktighetsgrunner og basert på tilgjengelig informasjon, redegjorde Philips på det tidspunktet for en potensiell helserisiko knyttet til lyddempende skum i visse Philips CPAP-apparater (apparater med kontinuerlig positivt luftveistrykk), BiLevel PAP-apparater (apparater med tofaset positivt luftveistrykk) og mekaniske ventilatorer. Selskapet beskrev også at potensielle helserisikoer var i ferd med å bli analysert, og at ytterligere informasjon ville bli gitt når den ble tilgjengelig.



Som et resultat av en omfattende analyse etter denne kunngjøringen sendte selskapet 14. juni 2021 ut et varsel om tilbakekalling av visse berørte apparater.

Varselet om tilbakekalling informerer kunder og brukere om mulige følger dette problemet kan få for pasientens helse og klinisk bruk. Mulige helserisikoer omfatter eksponering for nedbrutt lydskum, for eksempel på grunn av ikke-godkjente rengjøringsmetoder som ozon, og eksponering for kjemiske utslipp fra skummaterialet. Miljøer med høy temperatur og luftfuktighet kan også bidra til at skummet brytes ned i enkelte områder.



Per i dag har Philips mottatt et begrenset antall rapporter om mulig pasientpåvirkning på grunn av nedbryting av skummet, og ingen rapporter per i dag om pasientpåvirkning knyttet til kjemiske utslipp. Selskapet overvåker fortsatt rapporter om potensielle sikkerhetsproblemer i samsvar med forskrifter og lover for medisinsk utstyr i de markedene der vi opererer.



Varselet om tilbakekalling gir pasienter og kunder råd om å iverksette følgende tiltak:

- For pasienter som bruker BiLevel PAP- og CPAP-utstyr: Stopp bruken av de berørte enhetene, og kontakt lege for å fastslå nytten ved fortsatt behandling samt potensiell risiko.



- For pasienter som bruker livsopprettholdende mekanisk ventilator: IKKE avbryt eller endre foreskrevet behandling uten å rådføre deg med lege om hva som skal gjøres.



Philips anbefaler at kunder og pasienter stopper bruken av ozonrelaterte rengjøringsprodukter, og følger enhetens bruksanvisning for godkjente rengjøringsmetoder.



I tillegg minner Philips kundene og pasientene om å se på alderen på PAP- og CPAP-apparatene deres, siden det vanligvis anbefales å bytte dem ut etter fem års bruk.



Vi behandler denne saken med stort alvor og arbeider for å løse dette problemet så effektivt og grundig som mulig.



Selskapet har utviklet en omfattende plan for å erstatte dagens støyskum med et nytt materiale som ikke er berørt av dette problemet, og har allerede startet denne prosessen.



Berørte parter som ønsker mer informasjon om varselet om tilbakekalling samt instruksjoner til kunder, operatører og leger, kan kontakte sin lokale Philips-representant eller gå inn på www.philips.com/SRC-update. I Norway kan også berørte parter ringe på det gratis nummeret 800 62 456 (NO), 0044 20 8089 3822 (International).