Produktet, den innebygde programvaren i produktet (og eventuelle oppdateringer) («produktets programvare») og appen («appens programvare») blir samlet referert til som «tjenestene».

Før du kan bruke tjenestene som tilbys av Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Nederland («Philips»), må du gjøre følgende:

a. laste ned appen b. godta vilkårene for bruk av tjenestene, som er angitt nedenfor («vilkårene») c. erkjenne at appen er den formelle kommunikasjonskanalen mellom Philips og deg, f.eks. når det gjelder endringer i tjenestene eller vilkårene som regulerer slike tjenester («formell kommunikasjon») d. godta at tjenest ene avhenger av infrastruktur/systemkrav og tjenestene som leveres av tredjeparter (for eksempel internettleverandør, operatør eller andre), etter avtale med deg eller Philipse. aktivere tjenestene ved å koble til produktet som beskrevet i brukerveiledningen Kundeservice: Hvis du har spørsmål knyttet til produktene, tjenestene eller disse vilkårene, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte. Disse vilkårene er en bindende juridisk avtale, og ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene. Bruken av tjenestene er underlagt disse vilkårene. Oversikt Alle kjøp av produkter er underlagt garantien som følger med produktet («garantien»). Denne garantien kommer i tillegg til disse vilkårene, og den påvirker ikke de lovbestemte garantiene du som forbruker har i landet du bor i. Innstilling, oppsigelse og opphør Disse vilkårene gjelder i sin helhet så lenge du fortsetter å ha tilgang til eller bruke tjenestene, eller til de avsluttes i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene. Philips kan når som helst (a) suspendere eller oppheve din rett til å få tilgang til eller bruke tjenestene, eller (b) oppheve disse vilkårene med hensyn til deg hvis Philips i god tro mener at du har brukt tjenestene i strid med disse vilkårene. Ved opphevelse har du ikke lenger tillatelse til å bruke eller få tilgang til tjenestene. Philips forbeholder seg retten til når som helst å endre, suspendere eller avslutte tjenestene eller noen deler av disse, med eller uten varsel. Du godtar at Philips ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjeparter for utøvelse av tidligere nevnte rettighet. Konto og (de)aktivering (a) Du kan bare opprette en konto og bruke tjenestene hvis du godtar og overholder disse vilkårene samt gjeldende lover. All bruk av eller tilgang til tjenestene av personer under 16 år, er strengt forbudt og er et brudd på disse vilkårene. (b) Du samtykker i å (I) oppgi all kontaktinformasjon og annen informasjon som Philips ber om, og umiddelbart gi beskjed til Philips om eventuelle endringer i informasjonen, og (ii) holde påloggingsinformasjonen til kontoen din hemmelig.

Tilgang og bruk Philips gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett (uten rett til å viderelisensiere) til å ha tilgang til og bruke tjenestene ved å installere og bruke appen på dine mobile enheter (både om de er eid av deg eller en annen), og underlegge deg vilkårene. Programvareoppdateringer Vi vil gi deg de nødvendige oppdateringene i en periode med tid som er rimelig, og minst under varigheten av produktgarantien. Vi kan oppdatere eller endre alle tjenester og kan gjøre det eksternt uten å varsle deg. Når oppdateringer ikke installeres innen rimelig tid etter at de er tilgjengelige på grunn av handling eller passivitet, er vi ikke ansvarlige for eventuelle svekkelser av tjenestene som skyldes denne feilen. Oppdateringer eller endringer er underlagt disse (eller en nyere versjon av) vilkårene. Automatiske programvareoppdateringer Philips kan oppdatere eller endre produktets programvare for tjenestene sine og kan gjøre det eksternt uten å varsle deg. Oppdateringer eller endringer er underlagt disse (eller en nyere versjon av) vilkårene. Philips kan også oppdatere appens programvare, som du vil motta en melding om. Enkelte begrensninger Du samtykker i å (a) ikke bruke tjenestene i strid med lover, forskrifter eller rettskjennelser for ulovlige eller urettmessige formål, (b) bruke tjenestene som tiltenkt av Philips, (c) ikke bruke tjenestene på noen slags måte som kan skade Philips, tjenesteleverandørene eller andre personer, (d) ikke reprodusere, distribuere, rekonstruere eller utgi noen av tjenestenes deler på nytt og (e) overholde alle andre rimelige krav eller restriksjoner som Philips anmoder deg om eller pålegger deg. Jailbreak-enheter Denne appen er ikke ment for bruk på enheter der operativsystemet ikke lenger matcher standarden (“Jailbreak-enheter").Du samtykker i at du ikke kommer til å installere eller bruke appen på en Jailbreak-enhet. Hvis du prøver å installere eller bruke appen på en Jailbreak-enhet, bryter du disse vilkårene. Dette kan føre til at kontoen din blir deaktivert, uten refusjon, etter Philips’ eget skjønn. Philips er ikke ansvarlig for skader som følge av bruken din av Jailbreak-enheter. Åpen kilde Produktets programvare og/eller appens programvare kan inneholde komponenter som er underlagt en lisens for åpen kildekode i stedet for disse bruksvilkårene. Du finner mer informasjon om appens programvare i delen About (Om) i appen. Du finner mer informasjon om produktets programvare i produktets brukermanual. Enhver kildekode som må tilbys under gjeldende lisenser for åpen kildekode, skal leveres på forespørsel. Kontakt [email protected] på engelsk med produkt-ID-en din for å be om kildekoden eller annen informasjon. Avgifter og oppgraderinger mot betaling Du får gratis tilgang til tjenestene fra Philips. Philips kan velge å tilby tilleggstjenester («Oppgraderinger mot betaling») mot en avgift. Philips informerer deg om en tjeneste skal bli tilbudt mot en avgift i fremtiden. I slike tilfeller kan du velge å fortsette å bruke tjenestene gratis, hvis det er mulig, eller velge å oppgradere mot den påkrevde avgiften eller slutte å bruke tjenestene. Brukerinnhold Det er mulig at du kan opprette eller laste opp innhold gjennom tjenestene («brukerinnhold»), og i så fall bestemmer du selv hva som blir offentlig tilgjengelig. Vi ønsker at du og andre skal ha glede av tjenestene våre, så ikke bruk tjenestene på en måte som vanligvis anses som upassende (f.eks. uanstendig bruk, brudd på lover og forskrifter, støtende, diskriminerende eller krenkende ovenfor andres rettigheter). Brukerinnhold blir ikke levert av Philips, og vi bifaller ikke meninger, anbefalinger eller råd uttrykt i det. Når du deler innhold, kan vi bruke det til våre egne formål, inkludert til kommersielle formål. Hvis du ikke ønsker dette, er det best å være forsiktig med hva du deler. Tredjeparter og tredjeparts honorarer Når du bruker tjenestene, kan det hende at du også bruker en tjeneste, laster ned programvare eller kjøper varer som er levert av en tredjepart. Disse tredjepartstjenestene og -produktene kan ha sine egne gjeldende regler og restriksjoner, uavhengig av disse vilkårene, og du må overholde dem i henhold til den aktuelle tredjeparten.

Du bekrefter at du er ansvarlig for alle avgifter fra tredjeparter, for eksempel Internett-leverandør eller mobiloperatør, som kreves for at du kan bruke tjenestene. Eierforhold og åndsverk Philips eier opphavsretten, varemerkene, servicemerkene og særpreget til alt materialet og innholdet som vises på og fra tjenestene. Du kan ikke reprodusere, endre, lage avledede arbeider fra, vise, utarbeide, iverksette, publisere, distribuere, gi videre, overføre, kringkaste eller spre slikt materiale eller innhold til en tredjepart (inkludert vise og distribuere materialet via nettstedet til en tredjepart) uten Philips' skriftlige tillatelse på forhånd, med mindre det er til bruk for appens tiltenkte formål. Philips beholder alle rettigheter som ellers ikke er gitt under disse vilkårene. Hvis du sender inn en kommentar, et forslag eller annet materiale («tilbakemelding») til Philips som er relatert til tjenestene (med unntak av ulovlig innhold), samtykker du herved i å overdra alle eierforhold i og til en slik tilbakemelding til Philips, og du bekrefter at vi er berettiget til å bruke og implementere tilbakemeldinger på alle måter, uten begrensninger, og uten noen form for forpliktelse ovenfor deg når det gjelder taushetsplikt, tilskrivelse eller kompensasjon, eller gir Philips lisens til å bruke tilbakemeldinger uten noen begrensninger så lenge det ovennevnte anses å være resultatløst. Garantifraskrivelser Målet vårt er å gi deg en god serviceopplevelse. LIKEVEL MÅ DU VITE AT VI BARE KAN TILBY TJENESTENE «SOM DE ER» OG «SOM DE ER TILGJENGELIGE», OG AT AKTUALITETEN OG RESULTATENE DU FÅR FRA TJENESTENE IKKE ER GARANTERTE. Dette skyldes blant annet at tjenestenes tilgjengelighet også avhenger av eksterne forhold, for eksempel mobilenheten, datamaskinen, internettleverandøren og mobiloperatøren din eller Wi-Fi-nettverket ditt og kablingen i hjemmet ditt, som Philips ikke har noen innflytelse på. Philips kan derfor ikke garantere det følgende for tjenestene: tilgjengelighet, driftstid, nøyaktighet av resultater, nøyaktighet av data, datalagring, tilgjengelighet i alle land, påliteligheten til eventuelle varsler som oppstår, et bestemt innsparingsnivå eller andre økonomiske fordeler.

Begrensning av ansvar Sett bort fra hvor stor tro vi har på tjenestene våre, så er det alltid en mulighet for at ting ikke fungerer slik de skal. Hvis det skulle oppstå tilfeller der appen ikke fungerer eller innhold går tapt, beklager vi dette. Vi vet at det er uheldig og upraktisk. Vi kan dessverre ikke, i den grad gjeldende lov tillater det, påta oss ansvar for eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med bruken din av tjenestene. VI ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER DEN BETALTE AVGIFTEN I FORBINDELSE MED TJENESTENE. Formell kommunikasjon

Det kan hende at vi oppdaterer disse vilkårene fra tid til annen. Hvis vi gjør det, kommuniserer vi dette formelt. Hvis vi foretar en stor endring av de viktigste punktene i disse vilkårene (materialendring), kan det hende vi varsler deg om endringene på en mer fremtredende måte. Vi kan for eksempel midlertidig merke de nye eller reviderte delene i disse vilkårene, midlertidig legge til en tydelig melding i appen eller midlertidig legge til «vilkårene er oppdatert» i tittelen til disse vilkårene og/eller hypertekstkoblinger som peker til disse vilkårene. I noen tilfeller kan det også hende at vi sender deg en melding via e-post eller annen kommunikasjon, som informerer deg om endringene og hvilke valg du eventuelt har eller hva du kan gjøre, før de trer i kraft. Dersom du ikke foretar deg noe eller fortsetter å bruke tjenestene etter slik varsling eller offentliggjøring, eller hvis du godkjenner eventuelle endringer på forhånd når vi krever dette, sier det oss at du godtar disse endringene. Gjeldende lovgivning I den grad det er tillatt under gjeldende lovverk, skal disse betingelsene for bruk styres av og tolkes i henhold til lovgivningen i Nederland, uten hensyn til motstridende lovbestemmelser.

Dine lovfestede rettigheter i henhold til lover om forbrukerbeskyttelse i landet der du bor, er ikke berørt av dette lovvalget.

Partene samtykker herved i at FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp (CISG) ikke gjelder for disse vilkårene. Til slutt:

Du går god for og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en amerikansk handelsblokade, eller som er utpekt av amerikanske myndigheter som et land som «støtter terrorister», og at (ii) du ikke står oppført på noen form for amerikansk liste over forbudte individer eller individer som er ilagt restriksjoner. Du gir i tillegg mobilappbutikken som du kjøpte appen fra, ugjenkallelig tillatelse (som de anses å ha akseptert) til å håndheve disse betingelsene overfor deg som en begunstiget tredjepart. Du samtykker i at du ikke direkte eller indirekte kommer til å eksportere eller reeksportere tjenestene, produktet, produktprogramvaren, appen og/eller approgramvaren til land som USA Export Administration Act eller lignende amerikansk lov eller forskrift krever eksportlisens fra – eller annen godkjenning fra amerikanske myndigheter – med mindre riktig eksportlisens eller godkjenning først er anskaffet.