Vi anbefaler at du velger hjemleveranse istedet for å hente ut bestillingen på et utleveringssted. Forebyggende tiltak fra lokale myndigheter fører til at all detaljhandel (butikker, restauranter, barer, puber) stenges på ubestemt tid. Mange utleveringssteder lukkes, så vi kan ikke garantere at den du velger i kassen vil være åpen når du trenger det. Hvis du velger levering til et utleveringssted som er midlertidig stengt, vil pakken bli beholdt av UPS og du må kontakte UPS for å få den levert hjem til deg.