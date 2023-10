Personvernerklæring for Philips Coffee +

Vi bruker de kombinerte dataene dine til å forbedre innholdet, funksjonaliteten og anvendeligheten til appen, enheten(e) og tjenestene, samt til å utvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfellet anser vi behandlingen av dine kombinerte data for å være basert på vår berettigede interesse. Hvis du samtykker i å motta reklamehenvendelser om de av våre produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer som kan være relevante for deg ut fra preferansene dine og nettbruken din, kan vi sende deg markedsføring og reklame via e-post og andre digitale kanaler, for eksempel mobilapper og sosiale medier. Vi kan analysere de kombinerte dataene dine for å kunne skreddersy henvendelsene våre til preferansene dine og adferden din og gi deg en mer relevant og tilpasset opplevelse. Du kan velge bort og avslutte abonnementet på slike henvendelser til enhver tid. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Les merLes mindre