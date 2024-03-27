Hvorfor lyser ikke LED-lampene på min trådløse Philips 7000- eller 8000-støvsuger?

Du kan sjekke i menyen på skjermen om LED-lampene er slått av. Hvis du ikke bekrefter valget om å slå på LED-lampene med menyknappen, vil LED-lampene forbli av (se bilde). For å finne funksjonen og aktivere LED-lampene kan du se trinnene og videoen nedenfor:

Trykk på menyknappen, og slå på lysfunksjonen.

Bekreft ved å trykke på menyknappen igjen.

Hvis du vil endre lysstyrken på belysningen, bruker du knappene «+» og «-» for å veksle gjennom de tilgjengelige nivåene og bekrefter ved å trykke på menyknappen igjen. Det finnes tre forskjellige valg: høy lysstyrke, vanlig lysstyrke og ingen lys.

Nedenfor finner du videoen «Slik bruker du den trådløse støvsugeren Philips Aqua (Plus)» som forklarer hvordan du aktiverer LED-lysene (ved 0:15–0:33)