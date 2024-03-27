Hvorfor lyser ikke LED-lampene på min trådløse Philips 7000- eller 8000-støvsuger?
Det kan være flere grunner til at LED-lampene på den trådløse Philips 7000- eller 8000-støvsugeren din ikke kommer på. Finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i det følgende.
Du kan sjekke i menyen på skjermen om LED-lampene er slått av. Hvis du ikke bekrefter valget om å slå på LED-lampene med menyknappen, vil LED-lampene forbli av (se bilde). For å finne funksjonen og aktivere LED-lampene kan du se trinnene og videoen nedenfor:
Trykk på menyknappen, og slå på lysfunksjonen.
Bekreft ved å trykke på menyknappen igjen.
Hvis du vil endre lysstyrken på belysningen, bruker du knappene «+» og «-» for å veksle gjennom de tilgjengelige nivåene og bekrefter ved å trykke på menyknappen igjen. Det finnes tre forskjellige valg: høy lysstyrke, vanlig lysstyrke og ingen lys.
Nedenfor finner du videoen «Slik bruker du den trådløse støvsugeren Philips Aqua (Plus)» som forklarer hvordan du aktiverer LED-lysene (ved 0:15–0:33)
Merk: Videoens tittel inkluderte 8000-serien, men den gjelder også for 7000-serien som har samme meny.
LED-lampene på tilbehørene dine slås bare på når du kobler fugeverktøyet (1), kombiverktøyet (2), møbelmunnstykket (3) eller en myk børste (4) direkte til den håndholdte enheten. LED-lampene tennes ikke når du kobler tilbehøret til røret. Kontroller at LED-lampene er slått på i menyen, som forklart i første del av denne artikkelen.
Merk:
Bare LED-lamper på hovedmunnstykket fungerer på både røret og den håndholdte enheten.
Miniturbobørsten (5) kommer ikke med lys.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›