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Philips' støtte

Hvorfor lyser ikke LED-lampene på min trådløse Philips 7000- eller 8000-støvsuger?

Det kan være flere grunner til at LED-lampene på den trådløse Philips 7000- eller 8000-støvsugeren din ikke kommer på. Finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i det følgende.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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