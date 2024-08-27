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Forbindelsen går ofte tapt mellom babyenheten og foreldreenheten
Hvis forbindelsen mellom babyenheten og foreldreenheten går tapt nå og da, eller hvis det oppstår lydforstyrrelser, følger du fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet.
- Prøv et annet sted. Babyenheten og foreldreenheten befant seg sannsynligvis i utkanten av driftsområdet, eller det var forstyrrelser fra andre trådløse enheter på 2,4 GHz.
- Sett babyenheten og foreldreenheten nærmere hverandre, eller slå av andre trådløse enheter på 2,4 GHz (bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, mikrobølgeovner osv.). Det kan ta opptil 15 sekunder å gjenopprette forbindelsen mellom enhetene.
- Slå på babyenheten og foreldreenheten på nytt.
- Kontroller signalstyrken fra Wi-Fi-ruteren på babyenheten i Baby Monitor+-appen. Det fungerer best når det står «utmerket» eller «bra». Hvis den er svak, flytter du Wi-Fi-ruteren nærmere babyenheten eller bruker en Wi-Fi-repeater for å sikre en god og stabil tilkobling og best mulig ytelse.
- Tilbakestill ruteren og modemet. Koble dem fra, vent i ca. 10 sekunder og koble dem til igjen.
For å sikre en stabil tilkobling, spesielt om natten, må du sørge for at babyenheten er koblet til strømuttaket med en egnet strømadapter. Bruk alltid medfølgende adapter for optimal ladeytelse.
- Hvis du bruker Direct-modus, kan du prøve Auto-modus eller motsatt. Prøv ut hvilken modus som passer dine behov best.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .