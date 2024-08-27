Philips' støtte Forbindelsen går ofte tapt mellom babyenheten og foreldreenheten

Hvis forbindelsen mellom babyenheten og foreldreenheten går tapt nå og da, eller hvis det oppstår lydforstyrrelser, følger du fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet.

Prøv et annet sted. Babyenheten og foreldreenheten befant seg sannsynligvis i utkanten av driftsområdet, eller det var forstyrrelser fra andre trådløse enheter på 2,4 GHz.

Sett babyenheten og foreldreenheten nærmere hverandre, eller slå av andre trådløse enheter på 2,4 GHz (bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, mikrobølgeovner osv.). Det kan ta opptil 15 sekunder å gjenopprette forbindelsen mellom enhetene.

Slå på babyenheten og foreldreenheten på nytt.

Kontroller signalstyrken fra Wi-Fi-ruteren på babyenheten i Baby Monitor+-appen. Det fungerer best når det står «utmerket» eller «bra». Hvis den er svak, flytter du Wi-Fi-ruteren nærmere babyenheten eller bruker en Wi-Fi-repeater for å sikre en god og stabil tilkobling og best mulig ytelse.

Tilbakestill ruteren og modemet. Koble dem fra, vent i ca. 10 sekunder og koble dem til igjen.

For å sikre en stabil tilkobling, spesielt om natten, må du sørge for at babyenheten er koblet til strømuttaket med en egnet strømadapter. Bruk alltid medfølgende adapter for optimal ladeytelse.

For å sikre en stabil tilkobling, spesielt om natten, må du sørge for at babyenheten er koblet til strømuttaket med en egnet strømadapter. Bruk alltid medfølgende adapter for optimal ladeytelse. Hvis du bruker Direct-modus, kan du prøve Auto-modus eller motsatt. Prøv ut hvilken modus som passer dine behov best.