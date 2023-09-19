Den trådløse støvsugeren i 3000-/2000-serien fra Philips har lav sugeeffekt
Hvis sugeeffekten til den trådløse støvsugeren fra Philips 3000- eller 2000-seriene ikke er så god som forventet, kan du lese om noen av grunnene og finne problemløsninger nedenfor.
Hvis filteret og/eller syklonen (den fargede delen i støvbeholderen) er skitne, merker du at sugeeffekten reduseres. Dette løser du ved å følge disse trinnene, sånn at begge delene kan rengjøres:
Støvbeholderen/syklonen
Slå av apparatet (bilde 1).
Fjern beholderen ved å trekke i spaken på av/på-knappens høyre side (bilde 2).
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3).
Tøm støvbeholderen (bilde 4).
Skyll støvbeholderen under springen for å vedlikeholde apparatet ordentlig. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde 5).
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr før du setter den tilbake (bilde 6 ).
Filter
Når du har fjernet den fargede delen av beholderen, tar du ut filterhuset ved å dreie det mot klokken (bilde 7).
Fjern skumfilteret fra filterlokket (bilde 8).
Bank skumfilteret og filterhuset over en søppelbøtte for å rengjøre dem (bilde 9).
Skyll den fargede delen under springen (bilde 10), og tørk med en klut (bilde 11).
Skyll skumfilteret (bilde 12), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 13). Husk at filterlokket ikke skal skylles.
Vent til skumfilteret er helt tørt (bilde 14).
Sett sammen delene (bildene 15–18) igjen.
Merk: Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned og bytter det ut hver sjette måned (Tilbehør XV1631/01).
Hvis et fremmedlegeme sitter fast i apparatet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Kontroller at apparatet er slått av (bilde 1). Rengjør munnstykket ved å fjerne røret fra hovedapparatet og kontrollere om noe sitter fast i røret og den delen av munnstykket som var koblet til røret. Hvis du ikke finner noen blokkeringer, følger du instruksjonene nedenfor for å rengjøre munnstykket og børsten:
Fjern børsten mens du holder sideknappen inne (bilde 2).
Fjern all synlig forurensning for hånd (bilde 3)
Klipp og fjern hår som har festet seg rundt børsten (bilde 4).
Fjern sidelokket (bilde 5) og klipp bort hår som har festet seg mellom dette (bilde 6).
Sett børsten tilbake på plass, og støvsugeren er klar for bruk (bildene 7–8).
Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta apparatet med til et Philips-servicesenter eller be om mer hjelp på www.philips.com/support.
Hvis støvbeholderen ikke er riktig festet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Sørg for at støvbeholderen er festet ordentlig ved først å rette inn den øverste siden av beholderen før du fester den.
Hvis filteret ikke er installert i apparatet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Kontroller at filteret er satt inn i apparatet og satt riktig sammen. Når du kobler støvbeholderen til apparatet, er det viktig at du først retter inn den øverste siden av beholderen før du fester den (se bildet nedenfor).
Hvis du har kontrollert det ovennevnte, og apparatet fortsatt har en lavere sugeeffekt enn vanlig, kan du levere det inn til et Philips-servicesenter eller kontakte oss på www.philips.com/supportfor å be om mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›