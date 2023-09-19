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Philips' støtte

Den trådløse støvsugeren i 3000-/2000-serien fra Philips har lav sugeeffekt

Hvis sugeeffekten til den trådløse støvsugeren fra Philips 3000- eller 2000-seriene ikke er så god som forventet, kan du lese om noen av grunnene og finne problemløsninger nedenfor.
 

3000- og 2000-seriene

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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