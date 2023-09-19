Den trådløse støvsugeren i 3000-/2000-serien fra Philips har lav sugeeffekt

Hvis filteret ikke er installert i apparatet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Kontroller at filteret er satt inn i apparatet og satt riktig sammen. Når du kobler støvbeholderen til apparatet, er det viktig at du først retter inn den øverste siden av beholderen før du fester den (se bildet nedenfor).



Hvis du har kontrollert det ovennevnte, og apparatet fortsatt har en lavere sugeeffekt enn vanlig, kan du levere det inn til et Philips-servicesenter eller kontakte oss på www.philips.com/supportfor å be om mer hjelp.

