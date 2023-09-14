Slik rengjøres den trådløse støvsugeren fra Philips i 2000/3000-serien

Hvis du vil sikre at den trådløse støvsugeren fra Philips fungerer best mulig, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:

Når du har fjernet den fargede delen av beholderen, tar du ut filterhuset ved å dreie det mot klokken (bilde 7).

Fjern skumfilteret fra filterlokket (bilde 8).

Bank skumfilteret og filterhuset over en søppelbøtte for å rengjøre dem (bilde 9).

Skyll den fargede delen under springen (bilde 10), og tørk med en klut (bilde 11).

Skyll skumfilteret (bilde 12), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 13). Husk at filterlokket ikke skal skylles.

Vent 24 timer frem til skumfilteret er helt tørt (bilde 14).

Sett sammen delene (bildene 15–18) igjen.