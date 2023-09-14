Slik rengjøres den trådløse støvsugeren fra Philips i 2000/3000-serien
Avsnittene nedenfor gir deg mer info om hvordan du rengjør støvbeholderen, filteret, børsten og vannbeholderen til den trådløse støvsugeren fra Philips i 2000/3000-serien. Du kan se modellnavnet på stangen og/eller se på bildet nedenfor.
Når du skal rengjøre støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren, må du følge denne enkle framgangsmåten:
Slå av apparatet (bilde 1).
Fjern beholderen ved å trekke i spaken på høyre side av av/på-knappen (bilde 2).
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3).
Tøm støvbeholderen (bilde 4).
Skyll støvbeholderen under springen for å vedlikeholde apparatet ordentlig. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde 5).
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr (24 timer) før du setter den tilbake (bilde 6).
Hvis du vil sikre at den trådløse støvsugeren fra Philips fungerer best mulig, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:
Når du har fjernet den fargede delen av beholderen, tar du ut filterhuset ved å dreie det mot klokken (bilde 7).
Fjern skumfilteret fra filterlokket (bilde 8).
Bank skumfilteret og filterhuset over en søppelbøtte for å rengjøre dem (bilde 9).
Skyll den fargede delen under springen (bilde 10), og tørk med en klut (bilde 11).
Skyll skumfilteret (bilde 12), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 13). Husk at filterlokket ikke skal skylles.
Vent 24 timer frem til skumfilteret er helt tørt (bilde 14).
Sett sammen delene (bildene 15–18) igjen.
Merk: Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned, og at dette filteret byttes ut hver sjette måned (tilbehør XV1631).
Den trådløse støvsugeren fra Philips har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre børsten, og se på videoen hvis du trenger mer info:
Slå av strømmen (bilde 1).
Fjern børsten mens du holder knappen til høyre (bilde 2).
Fjern all synlig forurensning for hånd (bilde 3)
Klipp og fjern hår som har festet seg rundt børsten (bilde 4).
Fjern sidelokket (bilde 5) og klipp bort hår som har festet seg mellom dette (bilde 6).
Sett børsten tilbake på plass, og støvsugeren er klar for bruk (bildene 7–8).
Merk: Kontroller og fjern eventuell forurensning rundt munnstykkehjulene.
Hvis du ønsker at Aqua-munnstykket skal være i god stand, foreslår vi at du følger disse enkle trinnene for rengjøring og tørking hver gang du har brukt produktet. Du finner mer informasjon i videoen:
Fjern kluten fra vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen (bilde 1).
Rengjør vannbeholderen under springen og rist den forsiktig (bildene 2–5).
La vannbeholderen tørke og rengjør kluten ved å skylle den eller legge den i vaskemaskinen (bildene 6–7).
Kluten bør skiftes hver sjette måned (tilbehør XV1630).
Merk: Vannbeholderen i videoen ser litt annerledes ut enn vannbeholderen din, men rengjøringsmetoden er den samme (1:36–1:46).
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›