Den trådløse støvsugeren fra Philips 7000-serien viser en feilkode

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Mer info om feilkodene til den trådløse støvsugeren fra Philips 7000-serien står i avsnittene nedenfor.
E1-feil
En E1-feil betyr at apparatet ikke fungerer som det skal. Ta ut batteriet (se bilde), vent i 10 sekunder, og sett det inn igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta apparatet med til et Philips-servicesenter eller be om mer hjelp på www.philips.com/support.
E2-feil
En E2-feil betyr at apparatet brukes under driftstemperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E3-feil
En E3-feil betyr at apparatet brukes over den fungerende temperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E5-feil
En E5-feil betyr at batteriet er skadet. Ta med apparatet til et Philips-servicesenter, eller kontakt oss på http://www.philips.com/support.
E9-feil
En E9-feil betyr at munnstykket brukes over funksjonstemperaturen. Slå av apparatet og vent i 15 minutter. Kontroller deretter om den øvre delen på munnstykket fremdeles er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, må du vente til det er avkjølt. Når munnstykket er avkjølt, kan du prøve å slå apparatet på igjen.
i4-feil
En i4-feil betyr at munnstykket er tilstoppet. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken. Etter dette kontrollerer du røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret og start apparatet på nytt.
i5-feil
En i5-feil betyr at et eksternt objekt sitter fast i luftstrømningspassasjen. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken, og kontroller røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret, og start apparatet på nytt.
i6-feil
En i6-feil betyr at adapteren ikke er fjernet. Fjern adapteren før du bruker apparatet.
i7-feil
En i7-feil betyr at du bruker feil adapter. Bruk bare den originale adapteren til å lade apparatet.
i8-feil
Hvis du mottar en i8-feilkode på enheten, indikerer det at filteret er forurenset. For å løse problemet rengjør du filteret ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken (bilder 9–16) eller ved å se på videoen nedenfor
Hvis du fortsatt mottar i8-meldingen selv etter at du har rengjort filteret, anbefaler vi at du bytter ut filteret. Det anbefales å bytte filteret hver sjette måned for optimal ytelse.
Hvis du fortsetter å motta i8-koden etter at du har rengjort filteret, kan du prøve følgende løsninger:
E1-feil (eller 13)
En E1-feil (den kan se ut som 13 hvis du ser på skjermen opp ned) indikerer at den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max er brukt, lagret eller ladet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Støvsugeren må derfor kobles fra laderen og plasseres i et rom med temperaturer mellom 5 °C og 40 °C. La apparatet få noen minutter til å justere temperaturen i forhold til rommet. Deretter prøver du å bruke det på nytt. Hvis feilkoden vedvarer, kan du be om hjelp på http://www.philips.com/support.
E4-feil (eller h3)
En E4-feil (den kan se ut som h3 hvis du ser på skjermen opp ned) betyr at rullebørsten på den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max er blokkert.
Dette løser du ved å slå av apparatet, kontrollere rullebørsten og fjerne eventuelle hindringer som hår, lo, smuss eller støv. Dette gjøres på følgende måte:
• Fjern børsten med «easy»-knappen og ta av sidehetten (bildene 1–3)
• Trekk ut eventuelle tråder på børsten og under lokket for hånd, eller bruk saks (bilde 4).
• Sett sidelokket tilbake ved å skyve det til du hører et klikk, og trykk børsten tilbake på plass (bildene 5–7). Støvsugeren kan nå brukes igjen.
Hvis feilen fortsatt vises etter at du har rengjort rullebørsten, kan du be om mer hjelp på http://www.philips.com/support.
E6-feil (eller 93)
En E6-feil (den kan se ut som 93 når du ser på den opp ned) betyr at det ikke sendes strøm via adapteren til den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max
Hvis du vil løse dette problemet, må du dobbeltsjekke at adapteren til apparatet er satt ordentlig inn i stikkontakten, og at ladeplaten (magneten) er riktig festet. Hvis apparatet ikke virker, kan adapteren eller batteriet være defekt. Du kan be om hjelp på http://www.philips.com/support.
E7-feil (eller L3)
En E7-feil (den kan se ut som L3 når du ser på den opp-ned) indikerer at feil adapter brukes, eller at adapteren kan være defekt. Pass på at du bare bruker riktig adapter som opprinnelig fulgte med den trådløse støvsugeren. Hvis den riktige adapteren ikke fungerer, kan du be om hjelp på http://www.philips.com/support.
SE-feil (eller 35, 5E)
En SE-feil (den kan se ut som 5E eller 35 når du ser på den opp-ned) står for «Service», og den kan ha oppstått av flere årsaker. Når du ser denne feilen, anbefaler vi at du tar apparatet med til et autorisert Philips-servicesenter, eller ber om hjelp på http://www.philips.com/support.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1, XC7042/01R1, XC7041/01R1. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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