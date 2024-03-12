Den trådløse støvsugeren fra Philips 7000-serien viser en feilkode

E1-feil

En E1-feil betyr at apparatet ikke fungerer som det skal. Ta ut batteriet (se bilde), vent i 10 sekunder, og sett det inn igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta apparatet med til et Philips-servicesenter eller be om mer hjelp på www.philips.com/support.



E2-feil

En E2-feil betyr at apparatet brukes under driftstemperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.



E3-feil

En E3-feil betyr at apparatet brukes over den fungerende temperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.



E5-feil

En E5-feil betyr at batteriet er skadet. Ta med apparatet til et Philips-servicesenter, eller kontakt oss på http://www.philips.com/support.



E9-feil

En E9-feil betyr at munnstykket brukes over funksjonstemperaturen. Slå av apparatet og vent i 15 minutter. Kontroller deretter om den øvre delen på munnstykket fremdeles er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, må du vente til det er avkjølt. Når munnstykket er avkjølt, kan du prøve å slå apparatet på igjen.



i4-feil

En i4-feil betyr at munnstykket er tilstoppet. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken. Etter dette kontrollerer du røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret og start apparatet på nytt.



i5-feil

En i5-feil betyr at et eksternt objekt sitter fast i luftstrømningspassasjen. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken, og kontroller røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret, og start apparatet på nytt.



i6-feil

En i6-feil betyr at adapteren ikke er fjernet. Fjern adapteren før du bruker apparatet.



i7-feil

En i7-feil betyr at du bruker feil adapter. Bruk bare den originale adapteren til å lade apparatet.



i8-feil

Hvis du mottar en i8-feilkode på enheten, indikerer det at filteret er forurenset. For å løse problemet rengjør du filteret ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken (bilder 9–16) eller ved å se på videoen nedenfor

Hvis du fortsatt mottar i8-meldingen selv etter at du har rengjort filteret, anbefaler vi at du bytter ut filteret. Det anbefales å bytte filteret hver sjette måned for optimal ytelse.

Hvis du fortsetter å motta i8-koden etter at du har rengjort filteret, kan du prøve følgende løsninger:

Vær ekstra nøye med å rengjøre filterhuset grundig. Det hjelper hvis du dunker det over en søppelbøtte til det ikke kommer mer støv ut av filterhuset.

Hvis du har et ekstra, rent filter, kan du bytte ut det gamle filteret med det nye, og deretter støvsuge det gamle skumfilteret og filterhuset med den håndholdte enheten.

Hvis du har en annen støvsuger eller ministøvsuger, kan du enkelt bruke den til å suge rent både skumfilteret og filterhuset.

Hvis instruksjonene ovenfor ikke hjelper og du fortsatt får en i8-kode, må filteret sannsynligvis byttes ut. Du kan kjøpe nye filtre (XV1681/01) i nettbutikken til Philips på www.philips.com/support eller hos din Philips-forhandler.

Merk: Anbefalingen om utskiftning etter seks måneder er en indikasjon, ettersom filterets forurensningsnivå i stor grad avhenger av bruken.

i10-feil