Den trådløse støvsugeren fra Philips 8000-serien viser en feilkode

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Mer info om feilkodene til den trådløse støvsugeren fra Philips 8000-serien står i avsnittene nedenfor.
E1-feil
En E1-feil betyr at apparatet ikke fungerer som det skal. Ta ut batteriet (se bilde), vent i 10 sekunder, og sett det inn igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta apparatet med til et Philips-servicesenter eller be om mer hjelp på www.philips.com/support.
E2-feil
En E2-feil betyr at apparatet brukes under driftstemperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E3-feil
En E3-feil betyr at apparatet brukes over den fungerende temperaturen. Apparatet må derfor settes i et kaldere rom. Ikke oppbevar, lad eller bruk apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E5-feil
En E5-feil betyr at batteriet er skadet. Ta med apparatet til et Philips-servicesenter, eller kontakt oss på http://www.philips.com/support.
E9-feil
En E9-feil betyr at munnstykket brukes over funksjonstemperaturen. Slå av apparatet og vent i 15 minutter. Kontroller deretter om den øvre delen på munnstykket fremdeles er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, må du vente til det er avkjølt. Når munnstykket er avkjølt, kan du prøve å slå apparatet på igjen.
i4-feil
En i4-feil betyr at munnstykket er tilstoppet. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken. Etter dette kontrollerer du røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret og start apparatet på nytt.
i5-feil
En i5-feil betyr at et eksternt objekt sitter fast i luftstrømningspassasjen. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken, og kontroller røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret, og start apparatet på nytt.
i6-feil
En i6-feil betyr at adapteren ikke er fjernet. Fjern adapteren før du bruker apparatet.
i7-feil
En i7-feil betyr at du bruker feil adapter. Bruk bare den originale adapteren til å lade apparatet.
i8-feil
Hvis du mottar en i8-feilkode på enheten, indikerer det at filteret er forurenset. For å løse problemet rengjør du filteret ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken (bilder 9–16) eller ved å se på videoen nedenfor
Hvis du fortsatt mottar i8-meldingen selv etter at du har rengjort filteret, anbefaler vi at du bytter ut filteret. Det anbefales å bytte filteret hver sjette måned for optimal ytelse.
Hvis du fortsetter å motta i8-koden etter at du har rengjort filteret, kan du prøve følgende løsninger:
E1-feil (eller 13)
En E1-feil (den kan se ut som 13 hvis du ser på skjermen opp ned) indikerer at den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max er brukt, lagret eller ladet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Støvsugeren må derfor kobles fra laderen og plasseres i et rom med temperaturer mellom 5 °C og 40 °C. La apparatet få noen minutter til å justere temperaturen i forhold til rommet. Deretter prøver du å bruke det på nytt. Hvis feilkoden vedvarer, kan du be om hjelp på http://www.philips.com/support.
E4-feil (eller h3)
En E4-feil (den kan se ut som h3 hvis du ser på skjermen opp ned) betyr at rullebørsten på den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max er blokkert.
Dette løser du ved å slå av apparatet, kontrollere rullebørsten og fjerne eventuelle hindringer som hår, lo, smuss eller støv. Dette gjøres på følgende måte:
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC8347/01R1, XC8057/01, XC8055/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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