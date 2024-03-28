Den trådløse Philips 7000-støvsugeren har lav sugeeffekt
Hvis sugeeffekten til den trådløse støvsugeren fra Philips 7000-serien ikke er så god som forventet, kan det være flere grunner til det. Finn modellnavnet til støvsugeren på skaftet, og finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i de følgende avsnittene.
Filteret og/eller syklonen er skitne Hvis filteret og/eller syklonen (den fargede delen i støvbeholderen) er skitne, merker du at sugeeffekten reduseres. Hvis du vil løse dette, må du følge rengjøringsinstruksjonene for begge delene:
Støvbeholder/syklon
Slå av apparatet (bilde A1).
Fjern beholderen ved å trykke på knappen mens du holder apparatet i en 45-graders vinkel (bilde 2).
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde A3). Fjern hår og skitt som sitter fast i syklonen.
Tøm støvbeholderen (bilde A4).
Skyll støvbeholderen under springen. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde A5).
Sørg for at støvbeholderen er helt tørr før du legger den tilbake (bildene A6 og A7).
Filter
Fjern filterlokket fra den fargede delen ved å rotere det mot klokkeretningen (bilde B8).
Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bilde B9).
Dette rengjøres ved å slå begge delene lett over en søppelbøtte (bilde B10).
Skyll skumfilteret (bilde B11), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde B12). Husk at filterlokket ikke skal skylles.Merk: Det beste rengjøringsresultatet oppnås når vannet renner gjennom filteret med filterfliken vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast, også kan skylles ut.
La filteret tørke i 24 timer (bilde B13).
Sett sammen delene (bildene B14–16) igjen.
Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet Hvis støvbeholderen ikke er riktig festet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Sørg for at støvbeholderen er festet ordentlig ved først å rette inn den øverste siden av beholderen før du fester den. Du finner mer info imellom 1:10–1:15 i videoen nedenfor.
Merk:
Pass på at du først retter inn den øvre siden av beholderen før du setter hengselet på.
Hvis apparatet brukes regelmessig, må filteret vaskes minst én gang i måneden.
Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se den medfølgende videoen nedenfor.
En gjenstand sitter fast i luftstrømpassasjen . En ekstern gjenstand kan bli sittende fast i luftstrømpassasjen. Kontroller at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket ved å følge trinnene i brukerhåndboken eller videoen nedenfor. Kontroller røret ved å fjerne det fra hovedapparatet. Kontroller også at det ikke sitter noen gjenstander fast i den håndholdte enheten. Fjern gjenstanden i munnstykket eller røret og start apparatet på nytt. Filteret står ikke i apparatet . Hvis filteret ikke er i apparatet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Kontroller at filteret er satt inn i apparatet og satt riktig sammen. Når du kobler støvbeholderen til apparatet, er det viktig at du først retter inn den øverste siden av beholderen før du fester den. Hvis du har kontrollert det ovennevnte, og apparatet fortsatt har en lavere sugeeffekt enn vanlig, kan du levere det inn til et Philips-servicesenter eller kontakte oss på www.philips.com/supportfor å be om mer hjelp.
Støvbeholderen er full Når støvbeholderen til Philips-støvsugeren er full, er sugeeffekten lavere enn vanlig. Tøm støvbeholderen for å gjenopprette tilstrekkelig sugeeffekt (bilde A1–A3).
Filteret er skittent Hvis filteret er skittent, merker du at sugeeffekten reduseres. Hvis du vil løse dette, må du følge disse instruksjonene for å rengjøre filteret:
Fjern støvbeholderen fra apparatet (bilde B2).
Fjern filterlokket fra støvbeholderen og det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bildene B3–B4).
Slå skumfilteret lett over en søppelbøtte for å fjerne løs skitt og skyll skumfilteret under springen (bilde B5). Filterlokket skal ikke vaskes.
Klem det sammen til det renner ut rent vann (bildene B6–B7).
Slå filterlokket lett over en søppelbøtte(bilde B8).
La filteret tørke i 24 timer (bilde B9).
Sett sammen delene igjen (bilde B10).
Hvis du vil ha mer info, kan du se på videoen nedenfor.
Merk: Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned, og at dette byttes ut hver sjette måned.
Støvbeholderen og/eller syklonen er skitne Hvis støvbeholderen og/eller syklonen (den fargede delen i støvbeholderen) er skitne, merker du at sugeeffekten reduseres. Hvis du vil løse dette problemet, må du følge de påfølgende instruksjonene som forklarer hvordan begge delene rengjøres:
Slå av apparatet.
Fjern støvbeholderen fra apparatet (bilde A1).
Ta av lokket og tøm støvbeholderen (bildene A2–A3). Fjern også alt hår og skitt som sitter fast i syklonen.
Ta ut filteret og rengjør innsiden av støvbeholderen med vann eller en fuktig klut (bildene 5–6). Ikke bruk oppvaskmaskinen.
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr før du setter den tilbake (bildene 6–9).
Børstevalsen står fast Smuss eller hår kan sette seg fast rundt børsten på den trådløse Philips-støvsugeren. Dette kan føre til at børstevalsen setter seg fast, og du merker at sugeeffekten reduseres.Følg trinnene nedenfor for å rengjøre støvsugerens børste:
Fjern børsten med «Easy»-knappen og ta av sidelokket (bildene 1–3)
Trekk ut eventuelle fremmedelementer på børsten og under lokket for hånd, eller bruk saks (bilde 4).
Sett sidelokket tilbake ved å skyve det til du hører et klikk, og trykk børsten tilbake på plass (bildene 5–7).Støvsugeren kan nå brukes igjen.
Støvbeholderlokket er ikke ordentlig koblet til støvbeholderen, eller støvbeholderen er ikke riktig festet til apparatet I begge tilfeller fører dette til at sugeeffekten reduseres. Fest støvbeholderlokket ordentlig til støvbeholderen og denne ordentlig til apparatet (se bildet nedenfor). Filteret står ikke i apparatet . Kontroller at filteret er i apparatet og satt riktig sammen (se bildet nedenfor). Hvis du har kontrollert det ovennevnte, og apparatet fortsatt har en lavere sugeeffekt enn vanlig, kan du levere det inn til et Philips-servicesenter eller kontakte oss på www.philips.com/supportfor å be om mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›