Sånn rengjøres den trådløse støvsugeren i Philips 5000-serien

Støvbeholder

Husk å tømme støvbeholderen etter hver bruk, eller når støvet når MAX-indikatoren (bilde A1). Når du skal rengjøre støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren, må du følge denne enkle framgangsmåten:

Slå av apparatet (bilde A2).

Hold apparatet i en 45-graders vinkel som vist på bilde A3. Fjern støvbeholderen ved å trykke på utløserknappen nederst på skuffen.

Tips: Fjern støvbeholderen mens du holder apparatet i oppreist stilling for å unngå søl (bilde A4).

Hold de to blå uthulte sirklene på siden av den fargede delen og løft den ut av støvbeholderen (bilde A5).

Tøm det oppsamlede støvet i støvbeholderen over søppelbøtten (bilde 6).

Plasser syklonen tilbake i støvbeholderen, og kontroller at de to delene er på linje (bilde A7).

Plasser støvbeholderen tilbake ved å justere filtersiden på beholderen før du fester den (bilde A8).

Filter

For å sikre optimal ytelse for den trådløse Philips-støvsugeren er det viktig å rengjøre filteret regelmessig. Gjør dette:

Løft filteret for å fjerne det fra støvbeholderen (bilde B1).

Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterhuset av plast (bilde B2).

Bank skumfilteret og filterhuset over en søppelbøtte for å rengjøre dem (bilde B3). For å rengjøre filterhuset grundig hjelper det hvis du dunker det lett over en søppelbøtte til det ikke kommer mer støv ut av filterhuset.

Skyll skummet under springen, og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde B4). Husk at filterlokket ikke skal skylles.

Merk: Det beste rengjøringsresultatet oppnås når vannet renner gjennom filteret med den mest skitne siden vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast også kan skylles ut.

Vent 24 timer frem til skumfilteret er helt tørt (bilde B5).

Merk: Ikke tørk svampfilteret i direkte sollys, på radiatoren eller i tørketrommelen.

For grundig vedlikehold rengjør du støvbeholderen og den fargede delen under

rennende vann eller i varmt såpevann (bilde B6). Deretter tørker du dem tørre (bilde 8).

Sett sammen delene igjen (bildene B7–10). Når du setter støvbeholderen tilbake på plass, må du først justere filtersiden før du fester den (bilde B10).

Merk: Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned og bytter det ut hver sjette måned (Tilbehør XV1651/01).

Børste

Den trådløse Philips-støvsugeren har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre børsten:

Slå av apparatet (bilde C1).

Hold knappen på siden av munnstykket med én hånd mens du fjerner børsten med den andre hånden. (bilde C2).

Fjern all synlig forurensning for hånd. Klipp og fjern hår som har festet seg rundt børsten (bilde C3).

Fjern sidelokket (bilde B4) og fjern hår som har festet seg mellom dette (bilde C5).

Sett børsten tilbake på plass, så er støvsugeren klar for bruk (bildene C6–8). Når du monterer børsten igjen, må du sørge for riktig justering ved å først plassere den ene siden i posisjon før du klikker på den andre siden.

Merk: Kontroller og fjern eventuell forurensning rundt munnstykkehjulene.

Vannbeholder

Hvis du ønsker at vannbeholderen skal være i god stand, foreslår vi at du følger disse enkle trinnene for rengjøring og tørking hver gang du har brukt produktet:

Fjern kluten fra vannbeholderen (bilde D1).

Tøm vannbeholderen (bilde D2).

Fyll vannbeholderen under springen og rist den for å fjerne rester av vaskemiddel (bildene D3 og D4)

Tøm ut vannet, og la den stå åpen til tørk. Pass på at du ikke mister lokket på vannbeholderen under lagring (bildene D5 og D6)

Rengjør kluten ved å skylle den, eller bruk vaskemaskinen.