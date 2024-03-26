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Philips' støtte

Sånn rengjøres den trådløse støvsugeren i Philips 5000-serien

Avsnittene nedenfor gir deg mer info om hvordan du rengjør støvbeholderen, filteret, børsten og vannbeholderen til den trådløse Philips SpeedPro-støvsugeren fra 5000-serien (Aqua).
 

Støvsugere i 5000-serien

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6724/01R1 , FC6722/01R1 , FC6723/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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