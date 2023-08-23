Sånn rengjøres den trådløse Philips-støvsugeren fra 8000-serien

Filter

Hvis du vil sikre at den trådløse Philips-støvsugeren fungerer best mulig, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:

Fjern filterlokket fra den fargede delen ved å rotere det mot klokken (bilde 8).

Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bilde 9).

Dette rengjøres ved å slå begge delene lett over en søppelbøtte (bilde 10).

Skyll skumfilteret (bilde 11), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 12). Husk at filterlokket ikke skal skylles.

Merk : Det beste rengjøringsresultatet oppnås når vannet renner gjennom filteret med filterfliken vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast også kan skylles ut.

La filteret tørke i 24 timer (bilde 13).

Sett sammen delene (bildene 14–16) igjen.

Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut før du fester selve beholderen.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.

Merk : Støvsugeren minner deg automatisk om å rengjøre filteret ved å vise en i8-informasjonskode. Deretter vises en QR-kode som kan brukes til å bestille et nytt filter (tilbehør XV1681).

Når apparatet viser «i8», kan du trykke på en valgfri knapp (unntatt av/på-knappen) for å se rengjøringsanimasjonen med trinnvise instruksjoner om hvordan filteret rengjøres.

Vi anbefaler at du skifter ut filteret hvis du fortsetter med å få en i8-melding etter at rengjøringen er fullført. Hvis du ikke mottar den etter rengjøringen, anbefaler vi allikevel at du bytter filter minst hver sjette måned for å sikre maksimal ytelse.

Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet