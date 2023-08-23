Sånn rengjøres den trådløse Philips-støvsugeren fra 8000-serien
Avsnittene nedenfor gir deg mer info om hvordan du rengjør støvbeholderen, filteret, børsten og vannbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren fra 8000-serien. Du kan se modellnavnet på stangen og/eller se på bildet nedenfor.
Støvbeholder Når du skal rengjøre støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren, må du følge denne enkle framgangsmåten:
Slå av apparatet (bilde 1).
Fjern beholderen ved å trykke på slipp-knappen mens du holder apparatet i en 45-graders vinkel (bilde 2).
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3).
Tips:
Hvis det er vanskelig å fjerne denne delen fra beholderen, kan du slå lett rundt beholderen med flat hånd, sånn at den fargede delen løsner litt.
Fjerning er lettest hvis du holder beholderen på undersiden med den ene hånden og løfter den fargelagte delen med den andre.
Tøm støvbeholderen (bilde 4).
Skyll støvbeholderen under springen. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde 5).
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr før du setter den tilbake (bildene 6–7).
Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut før du fester selve beholderen. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.
Filter Hvis du vil sikre at den trådløse Philips-støvsugeren fungerer best mulig, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:
Fjern filterlokket fra den fargede delen ved å rotere det mot klokken (bilde 8).
Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bilde 9).
Dette rengjøres ved å slå begge delene lett over en søppelbøtte (bilde 10).
Skyll skumfilteret (bilde 11), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 12). Husk at filterlokket ikke skal skylles.
Merk: Det beste rengjøringsresultatet oppnås når vannet renner gjennom filteret med filterfliken vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast også kan skylles ut.
La filteret tørke i 24 timer (bilde 13).
Sett sammen delene (bildene 14–16) igjen.
Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut før du fester selve beholderen.
Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.
Merk: Støvsugeren minner deg automatisk om å rengjøre filteret ved å vise en i8-informasjonskode. Deretter vises en QR-kode som kan brukes til å bestille et nytt filter (tilbehør XV1681). Når apparatet viser «i8», kan du trykke på en valgfri knapp (unntatt av/på-knappen) for å se rengjøringsanimasjonen med trinnvise instruksjoner om hvordan filteret rengjøres. Vi anbefaler at du skifter ut filteret hvis du fortsetter med å få en i8-melding etter at rengjøringen er fullført. Hvis du ikke mottar den etter rengjøringen, anbefaler vi allikevel at du bytter filter minst hver sjette måned for å sikre maksimal ytelse. Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet Hvis støvbeholderen ikke er riktig festet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Sørg for at støvbeholderen er festet ordentlig ved å først rette inn den øverste siden av skuffen før du fester den (se på videoen nedenfor fra 1:11–1:15).
Børste Den trådløse Philips-støvsugeren har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre børsten, og se på videoen hvis du trenger mer info:
Slå av strømmen (bilde A1).
Børsten fjernes ved å trykke på knappen (bildene A2–A3).
Klipp og fjern hår som har festet seg rundt børsten (bilde A4).
Fjern sidelokket og klipp bort hår som har festet seg mellom dette (bilde A5).
Sett børsten tilbake på plass, og støvsugeren er klar for bruk (bildene A5–A6).
Vannbeholderen Hvis du ønsker at Aqua-munnstykket ditt skal være i god stand, foreslår vi at du følger disse enkle trinnene for rengjøring og tørking hver gang etter at produktet er benyttet:
Fjern kluten fra vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen (bilde B1).
Rengjør vannbeholderen under springen og rist den forsiktig (bilde B4).
La vannbeholderen tørke og rengjør kluten ved å skylle den eller legge den inn i vaskemaskinen.Kluten bør skiftes hver sjette måned (tilbehør XV1700).
Støvbeholder Følg trinnene og se på videoen nedenfor for mer info:
Slå av apparatet.
Fjern beholderen ved å trykke på utløserknappen på den håndholdte enheten ved siden av støvbeholderen (bilde A1).
Ta av lokket og tøm støvbeholderen (bildene A2–A3). Fjern også alt hår og skitt som sitter fast i syklonen.
Ta ut filteret og rengjør innsiden av støvbeholderen med vann eller en fuktig klut (bildene A5–A6). Ikke bruk oppvaskmaskinen.
Sørg for at støvbeholderen er helt tørr før du legger den tilbake (bildene A7–A9).
Filteret Hvis du vil sikre at den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max yter sitt beste, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:
Fjern beholderen ved å trykke på den håndholdte enhetens knapp ved siden av støvbeholderen (bilde B2).
Fjern filterlokket fra støvbeholderen og det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bildene B3–B4).
Slå skumfilteret lett over en søppelbøtte for å fjerne løs skitt og skyll skumfilteret under springen (bilde B5)
Klem det sammen til det renner ut rent vann (bildene B6–B7).
Husk at filterlokket ikke skal skylles, men bare slås forsiktig over en søppelbøtte (bilde B8).
La filteret tørke i 24 timer (bilde B9).
Sett sammen delene igjen (bilde B10).
Hvis du vil ha mer info, kan du se på videoen nedenfor. Merk:
Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned, og at dette byttes ut hver sjette måned.
Børste Den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene og se på videoen nedenfor hvis du trenger mer info:
Fjern børsten med «Easy»-knappen og ta av sidelokket (bildene A1–A3)
Trekk ut eventuelle fremmedelementer på børsten og under lokket for hånd, eller bruk saks (bilde A4).
Sett sidelokket tilbake ved å skyve det til du hører et klikk og trykk børsten tilbake på plass (bildene A5–A7). Støvsugeren kan nå brukes igjen.
Vannbeholderen Vi anbefaler at vanntanken rengjøres og tørkes etter hver bruk. Dette gjøres i løpet av noen enkle trinn:
Fjern kluten fra vannbeholderen (bilde B1).
Tøm vannbeholderen (bilde B2).
Rengjør vannbeholderen under springen og rist den forsiktig (bildene B3–B5).
Tøm vannbeholderen og la den tørke (bildene B6–B8).
Rengjør kluten ved å skylle den, eller bruk vaskemaskinen (bilde B9).
Tips: (XC8347 og XC8349): Sidekanalene på Aqua-munnstykket må rengjøres hver tredje måned, eller hvis du merker en forringelse av produktets ytelse. Dette kan du gjøre ved å åpne sidekanalene og fjerne smusset.