Sånn rengjøres den trådløse Philips-støvsugeren fra 7000-serien
Avsnittene nedenfor gir deg mer info om hvordan du rengjør støvbeholderen, filteret, børsten og vannbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren fra 7000-serien. Du kan se modellnavnet på stangen og/eller se på bildet nedenfor.
Støvbeholder Når du skal rengjøre støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren, må du følge denne enkle framgangsmåten:
Slå av apparatet (bilde 1).
Fjern beholderen ved å trykke på slipp-knappen mens du holder apparatet i 45 graders vinkel (bilde 2).
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3).
Tips:
Hvis det er vanskelig å fjerne denne delen fra beholderen, kan du slå lett rundt den med flat hånd, sånn at den fargede delen løsner litt.
Det er lettest å løsne hvis du holder beholderen på undersiden med den ene hånden og løfter den fargelagte delen med den andre.
Tøm støvbeholderen (bilde 4).
Skyll støvbeholderen under springen. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde 5).
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr før du setter den tilbake (bildene 6–7).
Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut før du fester selve beholderen. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.
Filteret Hvis du vil sikre at den trådløse Philips-støvsugeren fungerer best mulig, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:
Fjern filterlokket fra den fargede delen ved å rotere det mot klokken (bilde 8).
Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bilde 9).
Dette rengjøres ved å slå begge delene lett over en søppelbøtte (bilde 10).
Skyll skumfilteret (bilde 11) og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde 12). Husk at filterlokket ikke skal skylles.
Merk: Man oppnår best rengjøringsresultat når vannet renner gjennom filteret med filterfliken vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast også kan skylles ut.
La filteret tørke i 24 timer (bilde 13).
Sett sammen delene (bildene 14–16) igjen.
Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut, før du fester selve beholderen.
Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.
Merk: Støvsugeren minner deg automatisk om å rengjøre filteret ved å vise en i8-informasjonskode. Deretter vises en QR-kode som kan brukes til å bestille et nytt filter (tilbehør XV1681). Når apparatet viser «i8», kan du trykke på en valgfri knapp (unntatt av/på-knappen) for å se rengjøringsanimasjonen med trinnvise instruksjoner om hvordan filteret rengjøres. Vi anbefaler at du skifter ut filteret hvis du fortsetter å få en i8-melding etter at rengjøringen er fullført. Hvis du ikke mottar meldingen etter rengjøringen, anbefaler vi allikevel at du bytter filteret minst hver sjette måned for å sikre maksimal ytelse. Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet Hvis støvbeholderen ikke er riktig festet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Sørg for at støvbeholderen er festet ordentlig ved først å rette inn den øverste siden av skuffen før du fester den (se på videoen nedenfor fra 1:11–1:15).
Børsten Den trådløse Philips-støvsugeren har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre børsten, og se på videoen hvis du trenger mer info:
Slå av strømmen (bilde A1).
Børsten fjernes ved å trykke på knappen (bildene A2–A3).
Klipp og fjern hår som har festet seg rundt børsten (bilde A4).
Fjern sidelokket og klipp bort hår som har festet seg mellom dette (bilde A5).
Sett børsten tilbake på plass, så er støvsugeren er klar for bruk (bildene A5–A6).
Vannbeholderen Hvis du ønsker at Aqua-munnstykket skal være i god stand, foreslår vi at du følger disse enkle trinnene for rengjøring og tørking hver gang du har brukt produktet:
Fjern kluten fra vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen (bilde B1).
Rengjør vannbeholderen under springen og rist den forsiktig (bilde B4).
La vannbeholderen tørke, og rengjør kluten ved å skylle den eller legge den i vaskemaskinen. Kluten bør skiftes hver sjette måned (tilbehør XV1700).
Støvbeholderen Følg trinnene og se på videoen nedenfor for mer info:
Fjern støvbeholderen ved å trykke på utløserknappen og ta bort lokket (bildene A1–A2).
Tøm støvbeholderen i søppelbøtten (bilde A3).
Fjern filteret fra støvbeholderen (bilde A4).
Rengjør innsiden av støvbeholderen med vann eller en fuktig klut (bildene A5–A6). Merk: Ikke sett støvbeholderen i oppvaskmaskinen.
Når beholderen er helt tørr, setter du filteret inn igjen og beholderen tilbake på plass (bildene 7–9).
Filteret Hvis du vil sikre at den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max yter sitt beste, må filteret rengjøres regelmessig. Gjør dette:
Ta av støvbeholderen (bilde B2).
Fjern filterlokket og ta ut filteret (bildene B3–B4).
Slå forsiktig på skumfilteret for å frigjøre løs skitt (bilde B8). Merk: Ikke skyll filterlokket under springen.
Slå forsiktig på støvbeholderen og vask skumfilteret med vann (bildene B5–B7).
Kontroller at skumfilteret er helt tørt før du setter det inn i enheten igjen (bildene B9–B10). Støvsugeren kan nå brukes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på videoen nedenfor. Merk:
Hvis du ønsker best mulig ytelse, anbefaler vi at du rengjør støvsugerens filter hver måned, og at du bytter det ut hver sjette måned. (Tilbehør FC5005/01)
Enheten som vises i videoen, er fra SpeedPro Max Aqua 8000-serien. De samme trinnene gjelder for SpeedPro Max 7000-serien.
Børsten Den trådløse Philips-støvsugeren SpeedPro Max har en roterende børste på innsiden av munnstykket. Denne børsten kan bli tilstoppet med hår, noe som gjør at den må vedlikeholdes regelmessig. Følg trinnene og se på videoen nedenfor hvis du trenger mer info:
Fjern børsten med «Easy»-knappen og ta av sidelokket (bildene A1–A3)
Trekk ut eventuelle fremmedelementer på børsten og under lokket for hånd, eller bruk en saks (bilde 4).
Sett sidelokket tilbake ved å skyve det til du hører et klikk, og trykk børsten tilbake på plass (bildene A5–A7). Støvsugeren kan nå brukes igjen.
Vannbeholderen (bare Aqua-modeller fra SpeedPro Max 7000-serien) Vi anbefaler at Aqua-beholderen rengjøres og tørkes etter hver bruk. Dette kan gjøres i løpet av et par enkle trinn:
Fjern kluten fra vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen (bilde B1).
Rengjør vannbeholderen under springen og rist den forsiktig (bilde B2–B4).
Tøm vannbeholderen ved å rotere den flere ganger for å sikre at den er helt tom (bilde B5–B9).
La vannbeholderen tørke, og rengjør kluten ved å skylle den eller legge den i vaskemaskinen.