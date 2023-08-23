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Philips' støtte

Sånn rengjøres den trådløse Philips-støvsugeren fra 7000-serien

Avsnittene nedenfor gir deg mer info om hvordan du rengjør støvbeholderen, filteret, børsten og vannbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren fra 7000-serien. Du kan se modellnavnet på stangen og/eller se på bildet nedenfor.
 

7000-modeller

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1, XC7042/01R1, FC6823/01R1. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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