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Philips HomeRun-robotstøvsugeren rengjør ikke ordentlig

Hvis Philips HomeRun støvsuger- og mopperoboten ikke rengjør ordentlig, kan du finne mulige årsaker og løsninger i artikkelen nedenfor.

homerun-modeller

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU2000/20 , XU5100/20 , XU5000/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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