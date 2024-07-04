Philips HomeRun-robotstøvsugeren rengjør ikke ordentlig
Hvis Philips HomeRun støvsuger- og mopperoboten ikke rengjør ordentlig, kan du finne mulige årsaker og løsninger i artikkelen nedenfor.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 7000-serien.
Kontroller om støvbeholderen er full, og tøm beholderen om nødvendig.
Rengjør luftfilteret i støvbeholderen, og kontroller at luftfilteret er riktig plassert i støvbeholderen igjen.
Undersøk om det sitter fast hindringer i børstene, og sikre at hoved- og sidebørstene er rene og uten hår eller annet rusk.
Kontroller om den vaskbare moppen må skiftes. Hvis moppen er for slitt til å rengjøre effektivt, må den skiftes ut. Du kan kjøpe en ny, vaskbar mopp gjennom appen (Hovedmeny > Finn tilbehør > Moppakke XV1470 for utskifting) eller på Philips' nettsted.
Kontroller om vannbeholderen er tom eller trenger påfyll.
Se vedlikeholdsvideoen med trinnvise instruksjoner for robotmodellen.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 3000-serien.
Kontroller om støvbeholderen er full, og tøm beholderen om nødvendig.
Rengjør luftfilteret i støvbeholderen, og kontroller at luftfilteret er riktig plassert i støvbeholderen igjen.
Undersøk om det sitter fast hindringer i børstene, og sikre at hoved- og sidebørstene er rene og uten hår eller annet rusk.
Kontroller om den vaskbare moppen må skiftes. Hvis moppen er for slitt til å rengjøre effektivt, må den skiftes ut. Du kan kjøpe en ny, vaskbar mopp gjennom appen (Hovedmeny > Finn tilbehør > Moppakke XV1430 for utskifting) eller på Philips' nettsted.
Kontroller om vannbeholderen er tom eller trenger påfyll.
Se vedlikeholdsvideoen med trinnvise instruksjoner for robotmodellen.
Hvis disse løsningene ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 2000-serien.
Kontroller om støvbeholderen er full, og tøm beholderen om nødvendig.
Rengjør luftfilteret i støvbeholderen, og kontroller at luftfilteret er tørket og riktig plassert i støvbeholderen igjen.
Undersøk om det sitter fast hindringer i børstene, og sikre at hoved- og sidebørstene er rene og uten hår eller annet rusk.
Kontroller om den vaskbare moppen må skiftes. Hvis moppen er for slitt til å rengjøre effektivt, må den skiftes ut. Du kan kjøpe en ny, vaskbar mopp gjennom appen (Hovedmeny > Finn tilbehør > Moppakke XV1430 for utskifting) eller på Philips' nettsted.
Kontroller om vannbeholderen er tom eller trenger påfyll.
Se vedlikeholdsvideoen eller sjekk hurtigstartveiledningen med trinnvise instruksjoner for robotmodellen.
Hvis disse løsningene ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 6000-serien.
Kontroller at filteret, sidebørsten og hovedbørsten er riktig montert.
Kontroller støvbeholderen, og tøm den hvis den er full.
Rengjør inngangen til støvbeholderen hvis den er blokkert av søppel.
Se etter hindringer i børstene, og fjern hår og rusk.
Vedlikehold ved å vaske hovedbørsten, sidebørsten og moppkluten regelmessig, og rengjør hjulene. Tørk dem før du bruker dem igjen.
Skift alle deler som er utslitt, inkludert hovedbørsten, hovedbørstedekselet, sidebørsten, moppkluten og filterskjermen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XU2000/20 , XU5100/20 , XU5000/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›