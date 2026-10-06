Philips HomeRun-robotstøvsugeren tømmes ikke automatisk

Philips HomeRun-modellene XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 og XU2100 er utstyrt med en stasjon med automatisk tømming. Når du har rengjort søppelbøtten, tømmes den automatisk i engangsposen i autotømstasjonen.



Slik sørger du for at roboten tømmer søppelbøtten automatisk i engangsposen:

Kontroller at stasjonen er koblet til stikkontakten.

Kontroller at engangsstøvposen er riktig installert. Tips : Se videoen om hvordan du bruker robotmodellens autotømstasjon nedenfor.

: Se videoen om hvordan du bruker robotmodellens autotømstasjon nedenfor. Kontroller at støvposen ikke er full.

Kontroller at lokket på stasjonen er lukket.

Slå av Stillemodus eller Ikke forstyrr-modus i HomeRun-appen.

Kontroller om inntak til autotømstasjonen er blokkert eller ikke.



Merknad for modell XU7100

Autotømming starter ikke hvis du flytter roboten tilbake til stasjonen for hånd.

Autotømming starter bare hvis roboten automatisk returnerer til stasjonen.

Merknad for modell XU5100

Selvrens starter når du manuelt returnerer roboten til stasjonen, og når roboten automatisk går tilbake til stasjonen.

Hvis du vil starte automatisk selvrengjøring for hånd, åpner du Philips HomeRun-appen og velger roboten fra listen «Mine roboter». Klikk deretter på «Stasjon»-knappen på hjemmesiden og velg «Start selvrengjøring».

Hvis du vil starte automatisk tømming etter at du har plassert roboten tilbake for hånd, åpner du Philips HomeRun-appen og velger roboten din i listen «Mine roboter». Klikk deretter på hovedmenyknappen øverst i venstre hjørne, og velg «Innstillinger for automatisk tømming». Her kan du klikke på knappen «Tøm støvbeholderen nå».

Vær oppmerksom på at automatisk tømming bare kan utføres én gang hvert 10. minutt for å hindre at motoren overopphetes.



Hvis disse løsningene ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.