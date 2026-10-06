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Philips HomeRun-robotstøvsugeren tømmes ikke automatisk

Hvis Philips HomeRun støvsuger- og mopperoboten (modellene XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 og X2100) ikke tømmes automatisk når den er rengjort og returnerer til stasjonen, kan du finne mulige årsaker og løsninger nedenfor.

modeller med autotømstasjon

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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