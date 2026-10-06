Philips HomeRun-robotstøvsugeren kobler seg ikke til Philips HomeRun-appen

Du kan parkoble roboten med Philips HomeRun-appen ved å trykke på knappen Legg til robot og følge instruksjonene. Hvis parkoblingen mislykkes, følger du trinnene nedenfor for å løse problemet:

Merk: Hvis Wi-Fi-nettverket ditt støtter både 2,4 GHz og 5 GHz, anbefaler vi at du velger 2,4 GHz for et bedre signal.

Sjekk at roboten din er slått på

Kontroller at roboten er fulladet, at stasjonen er koblet til en stikkontakt, og at roboten er slått på.

Kontroller Wi-Fi-passordet

Kontroller at du har angitt riktig passord for Wi-Fi-hjemmenettverket i appen.

Velg riktig robotmodell

Når du legger til roboten din i appen, velger du riktig modell.

Stasjon for automatisk tømming: XU7100, XU5100, XU3110 eller XU3100

Uten stasjon for automatisk tømming: XU7000, XU5000, XU3000 eller XU2000

Med dokkingstasjon: XU6500

Kontroller om roboten er i Wi-Fi-oppsettsmodus.

For at appen skal kunne parkobles, må roboten være i Wi-Fi-oppsettsmodus. Av/på-knappen og Hjem-knappen på roboten blinker for å indikere at Wi-Fi-oppsettmodus er aktivert. For å få roboten i Wi-Fi-oppsettsmodus trykker du på og holder inne av/på-knappen og Hjem-knappen samtidig i tre sekunder. Lysene i knappene blinker oransje for å vise at roboten er i Wi-Fi-oppsettmodus (se bildet nedenfor).

Kontroller at Wi-Fi-hjemmenettverket fungerer som det skal

Kontroller Internett-tilkoblingen. Hvis nettverket er tregt, slår du ruteren av og på igjen.

Plasser stasjonen nærmere ruteren

Robotens ladestasjon bør plasseres på et sted med god Wi-Fi-dekning. Plasser stasjonen nærmere ruteren for å få et sterkere Wi-Fi-signal.

Nyeste versjon av Philips HomeRun-appen

Kontroller om du bruker den nyeste versjonen av Philips HomeRun-appen ved å gå til appbutikken og se om en oppdatering er tilgjengelig.



Du finner videoene våre nedenfor, avhengig av modellen din, for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du kobler roboten til appen.

Hvis løsningene over ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.