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Philips' støtte

Philips HomeRun-robotstøvsugeren kobler seg ikke til Philips HomeRun-appen

Hvis Philips HomeRun støvsuger- og mopperoboten ikke kobler opp til Philips HomeRun-appen, kan du lese artikkelen nedenfor for å finne mulige årsaker og løsninger. 

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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU2000/20, XU5100/20, XU5000/10. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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