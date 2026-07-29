Min Philips Airfryer vises ikke på listen over HomeID-appenheter

Du kan tilpasse forhåndsinnstillingene på HD9285 ved å trykke kort på ikonet for foretrukket forhåndsinnstilling og deretter stille inn tiden og/eller temperaturen. Deretter holder du inne det samme ikonet for forhåndsinnstilling, til enheten begynner å pipe, for å lagre de personlige innstillingene.

For NA32x, NA33x og NA34x kan du tilpasse fabrikkinnstillingene slik:

Trykk på forhåndsinnstillingene du vil endre. Juster tiden og/eller temperaturen. Trykk på tid- eller temperaturknappen for å bekrefte endringene. Trykk på tid- eller temperaturknappen på nytt for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på og hold inne den samme knappen for forhåndsinnstilling i to sekunder for å lagre innstillingene som din favoritt. Du hører et pip etter at innstillingen er lagret.

Du kan også lagre favorittforhåndsinnstillingen ved å bruke favorittknappen «☆»:

Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. Trykk på favorittknappen «☆». Trykk på temperaturknappen. Velg temperaturen. Trykk på tidsknappen. Velg tid. Når du har valgt tid, trykker du på tidsknappen for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på og hold inne favorittknappen «☆» i to sekunder for å lagre innstillingene. Du hører et pip etter at innstillingen er lagret. Trykk på startknappen for å starte matlagingen.

For å tilbakestille en forhåndsinnstilling til standard tid og temperatur på modellene ovenfor, trykker du kort på det valgte ikonet for forhåndsinnstillinger og så holder du inne det samme ikonet for forhåndsinnstillinger til enheten piper.





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