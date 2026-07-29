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Philips' støtte

Min Philips Airfryer vises ikke på listen over HomeID-appenheter

Finn ut hvordan du finner enhetsmodellen til Philips Airfryer i HomeID-listen i artikkelen nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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