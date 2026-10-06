Philips AquaTrio-støvsugeren går raskt tom for batteri
Hvis Philips AquaTrio-støvsugeren i 7000- eller 9000-serien går fort tom for batteri, kan du lese feilsøkingsrådene nedenfor for å løse dette selv.
Philips AquaTrio-støvsugeren i 7000-serien leveres med to forskjellige effektinnstillinger: Normal våtmodus (lavt strømforbruk) og intens modus (høy effekt).
Den intense våtmodusen (ikon med to dråper) er for rengjøring av ekstra vanskelige flekker. Den bruker mer vann og har svært kraftig sugeeffekt. Basert på dette bruker apparatet opp batteriet svært raskt. For vanlig dagligdags bruk anbefaler vi at du velger normal våtmodus (ikon med én dråpe). Driftstiden er opptil 30 minutter.
Philips 9000-serien leveres med to forskjellige effektinnstillinger. For normale mengder støv og smuss brukes støvsugeren best i den nedre innstillingen (-). Driftstiden er ca. 45 minutter. Den høyere innstillingen (+) er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. Vær oppmerksom på at batteriet brukes raskere i den høyere innstillingen (driftstid: 25 minutter).
Den høyere innstillingen på Philips AquaTrio-støvsugeren i 9000-serien (ikon med to dråper) har en svært sterk sugeeffekt og bruker mer vann. Den bør brukes til rengjøring av svært skitne områder. Basert på dette bruker apparatet opp batteriet svært raskt (driftstid < 25 min). For vanlig, daglig bruk bør støvsuger- og moppeoppsettet brukes i en lavere innstilling (ikon med én dråpe). Driftstiden er ca. 25 minutter.
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›