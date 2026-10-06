Philips AquaTrio-støvsugeren går raskt tom for batteri

Philips AquaTrio-støvsugeren i 7000-serien leveres med to forskjellige effektinnstillinger: Normal våtmodus (lavt strømforbruk) og intens modus (høy effekt).



Den intense våtmodusen (ikon med to dråper) er for rengjøring av ekstra vanskelige flekker. Den bruker mer vann og har svært kraftig sugeeffekt. Basert på dette bruker apparatet opp batteriet svært raskt. For vanlig dagligdags bruk anbefaler vi at du velger normal våtmodus (ikon med én dråpe). Driftstiden er opptil 30 minutter.