Jeg får ikke gode resultater med Philips-barbermaskinen

Ytelsen til barbermaskinen kan ha blitt redusert fordi den må rengjøres. Det kan være hår- eller smusspartikler som sitter fast i maskinen, som gjør at skjærehodene ikke fungerer som de skal.



Rengjør barbermaskinen nøye for å løse dette problemet. Fjern skjærehodene, og rengjør også innsiden av barbermaskinen. Du finner mer detaljerte instruksjoner om rengjøring i brukerhåndboken eller i videoen nedenfor.



I noen barbermaskiner blinker det et påminnelsessymbol for rengjøring for å fortelle deg at barbermaskinen må rengjøres.



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