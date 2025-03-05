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Philips' støtte

Jeg får ikke gode resultater med Philips-barbermaskinen

Hvis Philips-barbermaskinen ikke barberer like godt som forventet, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.

Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen som står nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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