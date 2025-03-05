Jeg får ikke gode resultater med Philips-barbermaskinen
Hvis Philips-barbermaskinen ikke barberer like godt som forventet, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.
Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen som står nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste.
Ytelsen til barbermaskinen kan ha blitt redusert fordi den må rengjøres. Det kan være hår- eller smusspartikler som sitter fast i maskinen, som gjør at skjærehodene ikke fungerer som de skal.
Rengjør barbermaskinen nøye for å løse dette problemet. Fjern skjærehodene, og rengjør også innsiden av barbermaskinen. Du finner mer detaljerte instruksjoner om rengjøring i brukerhåndboken eller i videoen nedenfor.
I noen barbermaskiner blinker det et påminnelsessymbol for rengjøring for å fortelle deg at barbermaskinen må rengjøres.
Tips: Når du har trykket/klikket for å starte videoen, kan du trykke/klikke på tannhjul-ikonet nederst i videoen for å slå på undertekst for språket ditt (om nødvendig).
En annen grunn til at barbermaskinen kanskje ikke fungerer som den skal, er at den ikke er montert riktig. Du finner fullstendige instruksjoner for hvordan du setter sammen barbermaskinen igjen, i brukerhåndboken eller videoen nedenfor.
Når du bruker Philips-barbermaskinen, kan du oppnå optimale resultater ved å bevege den i sirkulære bevegelser samtidig som du påfører forsiktig trykk, som vist i illustrasjonen nedenfor.
De nyeste modellene i S7000- og S9000-serien vil hjelpe deg med å utføre perfekte sirkulære bevegelser, takket være bevegelsessensorkontrollen.
Husk at huden må tilpasse seg til elektrisk barbermaskin hvis du ikke har brukt Philips-barbermaskinen før. Dette betyr at huden kan føles litt irritert i begynnelsen. Gi deg selv en tilpasningsperiode på to til tre uker for å bli vant med den nye Philips-barbermaskinen.
Du kan også bruke en skånsom fuktighetskrem eller etterbarberingslotion for å minimere hudirritasjon etter barbering.
Det kan være ubehagelig å barbere lengre hårstrå. Det kan også føre til hudirritasjon.
Det kan være lurt å trimme skjegget før du begynner barberingen hvis du ikke har barbert deg på noen dager og har kraftig skjeggvekst. Denne teknikken bidrar også til å redusere barberingstiden.
Enkelte Philips-barbermaskiner leveres med trimmetilbehør du kan bruke til å trimme skjegget. Alternativt kan du bruke en standard skjeggtrimmer.
Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende at barbermaskinen er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av barbermaskinen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›