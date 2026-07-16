Philips' støtte Jeg opplever smerte eller ubehag når jeg pumper

Mens noe innledende ømhet kan være normalt, skal ikke pumping være smertefullt. Smerter eller ubehag under pumping er ofte forårsaket av feil pute / flens, brystskjold eller innleggsstørrelse, pumpeposisjonering, sugeinnstillinger eller slitte pumpedeler.

Pumping skal føles som en rytmisk trekking. Det bør ikke føles skarpt, sviende, klemmende eller smertefullt.

Smerte og stress kan forstyrre melketømmingsrefleksen (nedtrekkseffekten), noe som kan gjøre melketømmingen mindre effektiv. Komfortabel pumping støtter både melkestrømmen og den generelle pumpeopplevelsen.

Hvis du opplever sterke smerter, blødninger, sprukket hud eller tegn på infeksjon, må du slutte å bruke pumpen og kontakte helsepersonell.

Trinn 1: Kontroller sugenivået Hvis du bruker et sugenivå som er for høyt, kan det forårsake ubehag, såre brystvorter og smerte mens du pumper. Tøm melk komfortabelt og effektivt ved å pumpe på ditt maksimale, behagelige sugenivå. For å finne ditt maksimale komfortable sugenivå, juster sugenivået på motorenheten til du når det høyeste nivået du tåler uten smerter, og senk det deretter ett til to nivåer derfra. Ditt maksimale komfortable sugenivå varierer med hver pumpeøkt og tid på dagen (spesielt mellom dag og natt), så pass på å justere innstillingene hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis pumping blir smertefullt, må du redusere sugenivået umiddelbart. Trinn 2: Kontroller hvordan du bruker pumpen Feil posisjonering kan forårsake ubehag, smerte og redusert melkestrøm. Kontroller at: Brystvorten er sentrert i puten/flensen eller brystskjoldet

Puten/flensen eller brystskjoldet sitter komfortabelt mot brystet

Pumpen er riktig montert

Alle pumpedelene er godt festet Hvis du bruker vår håndfrie eller helt bærbare pumpe, må du sørge for at oppsamlingskoppene er plassert riktig inne i BH-en før du starter en pumpeøkt. Trinn 3: Kontroller at pumpen er riktig tilpasset Feil passform er en av de vanligste årsakene til smerte under pumping. Kontroller at: Brystvorten kan beveges fritt under pumping

Pumpekomponentene sitter komfortabelt

Ingenting gnir, klemmer, forårsaker pågående rødhet, eller lar brystvorten se uvanlig blek etter pumping

Eventuelle puter/flenser, brystskjold eller innlegg er riktig størrelse for deg Kun for Philips Avent Natural Care håndfri bærbar og Philips Avent håndfri elektriske brystpumper Størrelsen på brystvorten kan endre seg over tid. Hvis pumping har blitt ubehagelig til tross for at du tidligere hadde god passform, bør du vurdere å sjekke størrelsen på brystskjoldet eller innleggsstørrelsen. Hvis brystskjoldet eller innlegget ikke passer riktig, kan du prøve en annen størrelse. For Philips Avent Natural Care håndfri, bærbar elektrisk brystpumpe – se vanlige spørsmål: Hvordan velger jeg riktig størrelse på brystskjold/brystvorteinnlegg for den bærbare brystpumpen? For Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe – se vanlige spørsmål-artikkelen Hvordan velger jeg riktig størrelse på brystskjold/brystvorteinnlegg? Trinn 4: Kontroller pumpedelene Slitte eller skadde pumpedeler kan påvirke komforten og pumpeytelsen.

Inspiser silikontetningen og andre pumpedeler etter: flenger

sprekker

Hull

Tegn på slitasje eller skade

Hvis noen deler er skadet, må du slutte å bruke dem og skifte dem ut før du pumper igjen. Trinn 5: Forbered deg på en komfortabel pumpeøkt Å være avslappet og komfortabel kan bidra til å støtte melkestrømmen og gjøre pumpingen mer komfortabel. Før pumping: Sitt i en komfortabel posisjon

Se på babyen din, tenk på babyen din, eller ha et bilde i nærheten for å bidra til å støtte melkestrømmen

Prøv å pumpe i et rolig miljø, hvis mulig

Påfør et varmt håndkle på brystet

Masser brystet forsiktig før pumping

Fullfør pumpens stimuleringsmodus før du bytter til tømmingsmodus Trinn 6: Ta vare på såre brystvorter Hvis brystvortene føles følsomme etter pumping: La dem tørke mellom øktene

Vurder å bruke brystvortekrem hvis det er anbefalt av helsepersonell

Bruk brystputer eller brystskjell om nødvendig, for å redusere friksjon Lytt alltid til kroppen din. Hvis smertene vedvarer, forverres eller oppstår under hver pumpeøkt, må du slutte å bruke pumpen og kontakte helsepersonell. Opplever du fortsatt ubehag? Hvis du fortsetter å oppleve smerte eller ubehag etter å ha fulgt trinnene ovenfor: Se gjennom brukerhåndboken til pumpen

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