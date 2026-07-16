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Philips' støtte

Jeg opplever smerte eller ubehag når jeg pumper

Mens noe innledende ømhet kan være normalt, skal ikke pumping være smertefullt. Smerter eller ubehag under pumping er ofte forårsaket av feil pute / flens, brystskjold eller innleggsstørrelse, pumpeposisjonering, sugeinnstillinger eller slitte pumpedeler.

Pumping skal føles som en rytmisk trekking. Det bør ikke føles skarpt, sviende, klemmende eller smertefullt.

Smerte og stress kan forstyrre melketømmingsrefleksen (nedtrekkseffekten), noe som kan gjøre melketømmingen mindre effektiv. Komfortabel pumping støtter både melkestrømmen og den generelle pumpeopplevelsen.

Hvis du opplever sterke smerter, blødninger, sprukket hud eller tegn på infeksjon, må du slutte å bruke pumpen og kontakte helsepersonell.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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