Jeg opplever smerte eller ubehag når jeg pumper

Mens noe innledende ømhet kan være normalt, skal ikke pumping være smertefullt. Smerter eller ubehag under pumping er ofte forårsaket av feil pute / flens, brystskjold eller innleggsstørrelse, pumpeposisjonering, sugeinnstillinger eller slitte pumpedeler.
Pumping skal føles som en rytmisk trekking. Det bør ikke føles skarpt, sviende, klemmende eller smertefullt.
Smerte og stress kan forstyrre melketømmingsrefleksen (nedtrekkseffekten), noe som kan gjøre melketømmingen mindre effektiv. Komfortabel pumping støtter både melkestrømmen og den generelle pumpeopplevelsen.
Hvis du opplever sterke smerter, blødninger, sprukket hud eller tegn på infeksjon, må du slutte å bruke pumpen og kontakte helsepersonell.
Hvis du bruker et sugenivå som er for høyt, kan det forårsake ubehag, såre brystvorter og smerte mens du pumper. Tøm melk komfortabelt og effektivt ved å pumpe på ditt maksimale, behagelige sugenivå. For å finne ditt maksimale komfortable sugenivå, juster sugenivået på motorenheten til du når det høyeste nivået du tåler uten smerter, og senk det deretter ett til to nivåer derfra.
Ditt maksimale komfortable sugenivå varierer med hver pumpeøkt og tid på dagen (spesielt mellom dag og natt), så pass på å justere innstillingene hvis du føler smerte eller ubehag.
Hvis pumping blir smertefullt, må du redusere sugenivået umiddelbart.
Feil posisjonering kan forårsake ubehag, smerte og redusert melkestrøm.
Kontroller at:
Brystvorten er sentrert i puten/flensen eller brystskjoldet
Puten/flensen eller brystskjoldet sitter komfortabelt mot brystet
Pumpen er riktig montert
Alle pumpedelene er godt festet
Hvis du bruker vår håndfrie eller helt bærbare pumpe, må du sørge for at oppsamlingskoppene er plassert riktig inne i BH-en før du starter en pumpeøkt.
Feil passform er en av de vanligste årsakene til smerte under pumping.
Kontroller at:
Brystvorten kan beveges fritt under pumping
Pumpekomponentene sitter komfortabelt
Ingenting gnir, klemmer, forårsaker pågående rødhet, eller lar brystvorten se uvanlig blek etter pumping
Eventuelle puter/flenser, brystskjold eller innlegg er riktig størrelse for deg
Kun for Philips Avent Natural Care håndfri bærbar og Philips Avent håndfri elektriske brystpumper
Størrelsen på brystvorten kan endre seg over tid. Hvis pumping har blitt ubehagelig til tross for at du tidligere hadde god passform, bør du vurdere å sjekke størrelsen på brystskjoldet eller innleggsstørrelsen.
Hvis brystskjoldet eller innlegget ikke passer riktig, kan du prøve en annen størrelse.