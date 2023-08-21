Den trådløse Philips 8000-støvsugeren har lav sugeeffekt

Filteret og/eller syklonen er skitne

Hvis filteret og/eller syklonen (den fargede delen i støvbeholderen) er skitne, merker du at sugeeffekten reduseres. Hvis du vil løse dette, må du følge rengjøringsinstruksjonene for begge delene:

Støvbeholder/syklon

Slå av apparatet (bilde A1).

Fjern beholderen ved å trykke på knappen mens du holder apparatet i en 45-graders vinkel (bilde 2).

Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde A3). Fjern hår og skitt som sitter fast i syklonen.

Tøm støvbeholderen (bilde A4).

Skyll støvbeholderen under springen. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde A5).

Sørg for at støvbeholderen er helt tørr før du legger den tilbake (bildene A6 og A7).

Filter

Fjern filterlokket fra den fargede delen ved å rotere det mot klokkeretningen (bilde B8).

Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterlokket (bilde B9).

Dette rengjøres ved å slå begge delene lett over en søppelbøtte (bilde B10).

Skyll skumfilteret (bilde B11), og klem det sammen til det renner ut rent vann (bilde B12). Husk at filterlokket ikke skal skylles. Merk: Det beste rengjøringsresultatet oppnås når vannet renner gjennom filteret med filterfliken vendt nedover, sånn at støv som sitter godt fast også kan skylles ut.

La filteret tørke i 24 timer (bilde B13).

Sett sammen delene (bildene B14–16) igjen.

Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet

Hvis støvbeholderen ikke er riktig festet, kan det føre til problemer med sugeeffekten. Sørg for at støvbeholderen er festet ordentlig ved først å rette inn den øverste siden av beholderen før du fester den. Du finner mer info imellom 1:10–1:15 i videoen nedenfor.

Merk :

Pass på at du først retter inn den øvre siden av beholderen før du setter hengselet på.

Hvis apparatet brukes regelmessig, må filteret vaskes minst én gang i måneden.