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Den trådløse Philips 8000-støvsugeren har lav sugeeffekt

Hvis sugeeffekten til den trådløse støvsugeren fra Philips 8000-serien ikke er så god som forventet, kan det være flere grunner til det. Finn modellnavnet til støvsugeren på skaftet, og finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i de følgende avsnittene.

Modeller i 8000-serien

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC7043/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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