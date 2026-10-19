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Philips-espressomaskinen ber meg om å avkalke etter montering av AquaClean-filteret

Det er flere grunner til at Philips-espressomaskinen ber deg om å avkalke maskinen etter å ha installert AquaClean-filteret. Du finner mulige løsninger nedenfor. Vær oppmerksom på følgende: Det er viktig å merke seg at selv om du allerede bruker et AquaClean-vannfilter, må du likevel avkalke maskinen på et visst punkt etter 8 filtersykluser.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP3347/90, EP2330/10, EP2331/10. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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