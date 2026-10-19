Philips-espressomaskinen ber meg om å avkalke etter montering av AquaClean-filteret

Når du har montert AquaClean-filteret og aktivert det, blir AquaClean-lampen blå for å bekrefte at AquaClean-vannfilteret er aktivt.



Hvis AquaClean-lampen ikke er blå, indikerer det at filteret ikke er aktivt, og du må montere og aktivere det. Når du skal gjøre dette, kan du følge trinnene nedenfor eller se videoen vår:



1. Rist filteret i ca. fem sekunder.

2. Senk filteret ned i en mugge med kaldt vann med undersiden opp, rist/klem det litt, og vent til det ikke kommer flere luftbobler.

3. Filteret er nå klart til bruk og kan settes inn i vannbeholderen

4. Slå maskinen PÅ.

5. Sett inn filteret vertikalt på filtertilkoblingen i vannbeholderen. Trykk det ned til det laveste punktet

6. Fyll vannbeholderen med rent vann til MAX, og sett den tilbake i maskinen

7. Trykk på og hold nede ikonet for AquaClean-filteret i 3 sekunder til lampene begynner å blinke

8. Sett en bolle under varmtvannstuten, og trykk på start. Maskinen vil slippe ut litt varmt vann.

9. Når du er ferdig, vil AquaClean-filterlampen bli blå, noe som indikerer at AquaClean-vannfilteret er aktivert.



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